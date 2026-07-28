WoW : Aperçu des boss et hauts-faits de l'abîme Venimeux, le raid de la saison 2 de Midnight

Vous aurez fort à faire dans raid de l'abîme Venimeux en saison 2 de WoW Midnight : de nouveaux hauts-faits seront disponibles et à réaliser sur les 8 boss de l'instance.

La mise à jour de la Malédiction d'Uta'lek de WoW Midnight arrivera une semaine avant le début de la seconde saison de l'extension. Le 19 août prochain, la nouvelle rotation des donjons mythiques sera en place, et le raid inédit de l'abîme Venimeux deviendra accessible en mode normal, héroïque et mythique. Afin d'en apprendre un peu plus sur ce qui vous attend, nous vous proposons de découvrir l'identité des boss qu'il abritera, ainsi que les hauts-faits à y effectuer.

Qui sont les boss de l'abîme Venimeux, le raid de la saison 2 de WoW Midnight ?

L'abîme Venimeux comportera 8 boss, et l'adversaire final sera la terrible Ula'tek, « la grande honte de l'empire Amani ». Blizzard a expliqué que le complexe d'Atak'Utek avait été crée pour emprisonner une arme, qui incarnait en réalité une menace majeure. Si Ula'tek sort de son sommeil, elle deviendra une grande menace pour Azeroth. Or, avant de vous mesurer à Ula'tek, vous devrez vaincre 7 autres adversaires dans les différentes ailes de l'instance.

Le Puits entortillâme

Nek'zali l'Entortillâme, la chasseuse des ombres invoquant des Entotrillâmes

La crypte Infâme

Sentinelles inhumées , deux anciennes sentinelles

, deux anciennes sentinelles Vashnik le Malveillant, qui distille les venins d'Ula'tek pour les renforcer





La crypte des Entortillâmes

L'expédition perdue , le boss-conseil de la saison 2

, le boss-conseil de la saison 2 Sszorak, une créature transformée par le venin toxique d'Ula'tek





L'abîme des Crochets

Les crochets jumeaux, Vexhul et Ithraz, les premiers-nés d'Ula'tek

L'Autel annelé

L'Autel annelé , l'esprit de Malacrass qui tient Zul'jan dans son emprise, et lui ordonner de compléter un rituel pour déchaîner Ula'tek sur les Amani

, l'esprit de Malacrass qui tient Zul'jan dans son emprise, et lui ordonner de compléter un rituel pour déchaîner Ula'tek sur les Amani Ula'tek





Quand le raid sera disponible ?

La sortie du raid de l'abîme Venimeux se fera de façon progressive, surtout concernant le mode LFR.

Semaine du 19 août : modes normal, héroïque et mythique , et aile 1 en mode outil Raids → Les Entortillâmes (Nek'zali l'Entortillâme, les crochets jumeaux)

, et aile 1 en mode outil Raids → Les Entortillâmes (Nek'zali l'Entortillâme, les crochets jumeaux) Semaine du 26 août : mode histoire et aile 2 en mode outil Raids → L'essence du venin (sentinelles inhumées, Vashnik le Malveillant)

: mode histoire et aile 2 en mode outil Raids → L'essence du venin (sentinelles inhumées, Vashnik le Malveillant) Semaine du 2 septembre : aile 3 en mode outil Raids → Le dédale des Serpents (l'expédition perdue, Sszorak)

: aile 3 en mode outil Raids → Le dédale des Serpents (l'expédition perdue, Sszorak) Semaine du 9 septembre : aile 4 en mode outil Raids → Le tombeau d'Ula'tek (l'Autel annelé, Ula'tek)

Quels hauts-faits pourront être validés dans l'abîme Venimeux ?

Tous les modes

L'abîme Venimeux : essence d'Ula'tek → Vaincre les boss suivants dans l'abîme Venimeux : Nek'zali l'Entortillâme, les sentinelles inhumées, Vashnik le Malveillant.

L'abîme Venimeux : bêtes d'Ula'tek → Vaincre les boss suivants dans l'abîme Venimeux : l'expédition perdue, Sszorak, les crochets jumeaux.

L'abîme Venimeux : Ula'tek → Vaincre les boss suivants dans l'abîme Venimeux : l'Autel annelé, Ula'tek.

L'abîme Venimeux → Vaincre les boss suivants dans n'importe quel mode : Nek'zali l'Entortillâme, les sentinelles inhumées, l'expédition perdue, Vashnik le Malveillant, Sszorak, les crochets jumeaux, l'Autel annelé, Ula'tek.

Mode normal ou supérieur

Au puits, petite grenouille → Vaincre Nek'zali l'Entortillâme après avoir ramené Kupamanduka au Puits entortillâme dans l'abîme Venimeux en mode normal ou supérieur.

Hé, un peu de respect pour ma stase → Vaincre les sentinelles inhumées après que chacune des sentinelles a utilisé Stase vitriolique pour restaurer plus de la moitié de son total de points de vie dans l'abîme Venimeux en mode normal ou supérieur. → Souffle d'Ula'tek soigné. → Sang d'Ula'tek soigné.

Inclusion accidentelle → Vaincre l'expédition perdue, y compris Hoji, dans l'abîme Venimeux en mode normal ou supérieur. → Inclure Hoji dans le combat.

Vous m'attendiez, hein ? → Vaincre Vashnik après avoir éliminé le venin de serpent solidifié dans l'abîme Venimeux en mode normal ou supérieur. → Éliminer le venin de serpent solidifié.

Sauts annelés → Vaincre Sszorak en sautant à travers chacun des anneaux de l'abîme Venimeux en mode normal ou supérieur. → Sauter à travers chacun des anneaux.

Mordre dans la gelée à pleines dents → Vaincre les crochets jumeaux après avoir offert en pâture les gelées suivantes à Ithraz, dans le bon ordre, pendant Festin féroce dans l'abîme Venimeux en mode normal ou supérieur. → Amuse-gueule croustillant donné. → Soupe somptueuse donnée. → Amas savoureux donné. → Dessert gélatineux donné.

Surveillez vos arrières → Vaincre l'Autel annelé alors que tous les personnages-joueurs sont victimes de Fixation déroutante dans l'abîme Venimeux en mode normal ou supérieur. → Tous les personnages-joueurs affectés par Fixation déroutante.

Pas d'œufs brouillés → Vaincre Ula'tek avant que le juvénile graisseux n'éclose dans l'abîme Venimeux en mode normal ou supérieur. → Juvénile graisseux intact (récompense : mascotte Ula'took).

Esprits soulagés → Découvrir une vision ancestrale et soulager les esprits piégés qui la peuplent dans l'abîme Venimeux en mode normal ou supérieur. → Reine-serre Kor'bo réconfortée. → Fermière Su'mekaya réconfortée. → Taille-pierre Babooi'jin réconforté. → Tisse-maléfice Vola'ni réconforté. → Chef Momo'jin réconforté. → Trappeuse Haka'li réconfortée. → Éclaireuse Jino'ka réconfortée. → Porte-bouclier Kora'man réconforté.

Mode héroïque ou supérieur

Une longueur d'avance : Ula'tek → Vaincre Ula'tek dans l'abîme Venimeux en mode héroïque ou supérieur, avant l'ouverture du prochain palier de raid.

Mode mythique

Nek'zali l'Entortillâme : mode mythique → Vaincre Nek'zali l'Entortillâme dans l'abîme Venimeux en mode mythique.

Sentinelles inhumées : mode mythique → Vaincre les sentinelles inhumées dans l'abîme Venimeux en mode mythique.

L'expédition perdue : mode mythique → Vaincre l'expédition perdue dans l'abîme Venimeux en mode mythique.

Vashnik le Malveillant : mode mythique → Vaincre Vashnik le Malveillant dans l'abîme Venimeux en mode mythique.

Sszorak : mode mythique → Vaincre Sszorak dans l'abîme Venimeux en mode mythique.

L'Autel annelé : mode mythique → Vaincre l'Autel annelé dans l'abîme Venimeux en mode mythique.

Ula'tek : mode mythique → Éliminer Ula'tek dans l'abîme Venimeux en mode mythique. Titre : trépas du venin.

Du grand art : Ula'tek → Vaincre Ula'tek dans l'abîme Venimeux en mode mythique, avant l'ouverture du prochain palier de raid.

Panthéon : Ula'tek → Faire partie des 200 premières guildes au monde à vaincre Ula'tek en mode mythique. Titre : célèbre tueuse ou tueur d'Ula'tek

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Pour bien vous organiser en prévision du déploiement du raid de l'abîme Venimeux, consultez le calendrier de sortie de la saison 2 de WoW Midnight.