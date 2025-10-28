WoW Midnight : Elvui rejoint WeakAuras, l'addon favori des joueurs pour l'interface ne sera sans doute pas disponible

WoW : Équilibrages des classes du 19 août 2026, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails des équilibrages à venir le 19 août 2026 sur WoW Midnight pour plusieurs classes, en PvE comme en PvP.
Development of ElvUI for Midnight is now officially on hold. We would need to see major changes from Blizzard very soon to be able to actually provide the UI replacement our users want. pic.twitter.com/OSa9HUvp98— Luckyone (@Luckyone961) October 25, 2025
Je vois des gens dire que nous ne faisons plus de mises à jour parce que « c'est trop de travail », mais ce n'est pas vrai. Nous avons déjà traversé plusieurs refontes majeures au fil des années : il y en a eu une pendant Legion, puis une grosse mise à jour dans Dragonflight. Nous ne nous en sommes jamais plaints — au contraire, c'est plutôt amusant, car Blizzard ne faisait pas que saboter l'API, il l'améliorait. On nous donnait de nouveaux outils avec lesquels jouer, qui nous permettaient soit d'améliorer l'aspect visuel, soit les performances.Autrement dit, ce n'est pas par paresse que certains addons ne seront pas accessibles sur WoW Midnight, mais parce que cela n'est tout bonnement pas possible à cause des restrictions mises en place par Blizzard.
Ce qui se passe en ce moment est totalement différent. Actuellement, Blizzard est simplement en train de vider l'API. Peu importe le temps et les efforts que nous mettons dans la réécriture, il n'y a rien que nous puissions faire pour remplacer les éléments qui sont actuellement cassés.
ELVUI will not be updated for midnight
byu/Rivalsstats inwow
commentaire (1)
Je joue à wow depuis TBC et midnight sa sera la fin pour moi. l'extension qui va enterer le jeu