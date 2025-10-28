WoW Midnight : Elvui rejoint WeakAuras, l'addon favori des joueurs pour l'interface ne sera sans doute pas disponible

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 octobre 2025 à 12h51
L'un des addons les plus appréciés sur WoW, Elvui, ne pourra probablement pas fonctionner sur Midnight.
WoW Midnight : Elvui rejoint WeakAuras, l'addon favori des joueurs pour l'interface ne sera sans doute pas disponible
Quelle que soit la version de WoW sur laquelle vous jouez, votre interface peut toujours être le même, et ce sur l'ensemble de vos personnages, grâce à l'addon populaire Elvui. Complet et fonctionnel, il englobe plusieurs paramètres, des frames aux nameplates, en passant par les cartes ou encore le chat. Malheureusement, Elvui risque de ne pas être disponible sur Midnight.

Le développement de Elvui sur WoW Midnight est suspendu

En octobre 2025, à la suite de tests effectués sur l'Alpha de WoW Midnight, une énième mauvaise nouvelle est tombée concernant le développement des addons sur la prochaine extension. Cette fois, c'est au tour d'Elvui de faire les frais de la nouvelle politique de Blizzard en la matière, car son développement est désormais suspendu.


Pour les joueurs, d'autres addons suivront cette voie, étant donné que les adapter sur Midnight ne sera techniquement pas possible. Les développeurs d'Elvui ont apporté quelques clarifications en la matière :
Je vois des gens dire que nous ne faisons plus de mises à jour parce que « c'est trop de travail », mais ce n'est pas vrai. Nous avons déjà traversé plusieurs refontes majeures au fil des années : il y en a eu une pendant Legion, puis une grosse mise à jour dans Dragonflight. Nous ne nous en sommes jamais plaints — au contraire, c'est plutôt amusant, car Blizzard ne faisait pas que saboter l'API, il l'améliorait. On nous donnait de nouveaux outils avec lesquels jouer, qui nous permettaient soit d'améliorer l'aspect visuel, soit les performances.

Ce qui se passe en ce moment est totalement différent. Actuellement, Blizzard est simplement en train de vider l'API. Peu importe le temps et les efforts que nous mettons dans la réécriture, il n'y a rien que nous puissions faire pour remplacer les éléments qui sont actuellement cassés.
Autrement dit, ce n'est pas par paresse que certains addons ne seront pas accessibles sur WoW Midnight, mais parce que cela n'est tout bonnement pas possible à cause des restrictions mises en place par Blizzard.

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ELVUI will not be updated for midnight
byu/Rivalsstats inwow

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WeakAuras et Elvui ne sont pas les seuls concernés, mais ces addons sont les plus utilisés par la communauté. Si vous prévoyez de jouer sur Midnight, vous devrez donc revoir vos habitudes et reconstruire un interface avec les outils offerts par Blizzard, de quoi en refroidir plus d'un.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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Subzki (invité) Le 28/10/2025 à 14:19

Je joue à wow depuis TBC et midnight sa sera la fin pour moi. l'extension qui va enterer le jeu