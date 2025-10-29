WoW Midnight : Une fenêtre de sortie du prépatch serait connue

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 octobre 2025 à 14h22
Des données dataminées auraient permis de connaître la date de déploiement du prépatch de WoW Midnight.
WoW Midnight : Une fenêtre de sortie du prépatch serait connue
L'Alpha de WoW Midnight est disponible depuis le début du mois d'octobre 2025, et cette première version du jeu devrait être suivie de la seconde, la Beta, à compter de novembre prochain. Les choses vont ainsi s'accélérer, d'autant que l'accès anticipé au système de Logis sera accessible à compter du 3 décembre. La communauté s'impatiente de faire ses premiers pas sur la prochaine extension du MMORPG, et des données dataminées sur l'Alpha auraient révélé une fenêtre de sortie pour la mise à jour de prélancement de Midnight.

Le prépatch de WoW Midnight serait attendu pour janvier 2026

Le 29 octobre 2025, nos confrères de Wowhead ont partagé une information capitale relative à la date de sortie de la mise à jour de prélancement de WoW Midnight. En effet, des données issues de dataminage ont révélé un nouvel écran d'accueil en lien avec le prépatch, indiquant que l'extension commencera le 27 janvier 2026 au plus tard (soit le mercredi 28 en Europe).

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L'écran montre la fonctionnalité du Logis et de ses quartiers, des cultistes, ainsi que la troisième spécialisation du Chasseur de démons, Dévoration, des nouveautés qui seront accessibles à tous les joueurs avec le prépatch de Midnight.

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Cette information vous rappellera peut-être ce qui s'était produit avec le prélancement de The War Within. Des datamineurs avait proposé une date de sortie, mais s'étaient trompé d'une semaine. Il est donc possible que Midnight épouse le même schéma, et que le prépatch arrive en réalité le 20 janvier 2026, c'est-à-dire le mercredi 21 en Europe.

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Si cela se révèle correct, vous pourriez commencer votre montée en niveau sur WoW Midnight aux alentours du mois de février, mais pour en être certain, il faudra patienter jusqu'à une annonce officielle de la part de Blizzard.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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