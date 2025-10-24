WoW : « La beta arrive bientôt », selon Holly Longdale

Les tests sur l'Alpha de WoW Midnight touchent à leur fin, la beta ne devrait plus tarder à se rendre disponible.
L'Alpha de WoW
Midnight a ouvert ses portes au début du mois d'octobre 2025, mais cette première version de l'extension à venir n'est accessible qu'à une poignée de privilégiés. La plupart des joueurs attend donc avec impatience le lancement de la beta, et cela ne devrait plus tarder.
La beta de WoW Midnight sera bientôt d'actualité
Au cours de la soirée du 23 octobre 2025, Holly Longdale
, productrice exécutif et vice-présidente de WoW
a pris la parole sur X pour évoquer la sortie de la beta de Midnight.
Ce lancement est attendu, étant donné que l'Alpha n'est accessible que sur invitation, c'est-à-dire que la majeure partie des joueurs ne peut y prendre part.
Après avoir évoqué la création de sa chouette sur Legion Remix, elle a indiqué que la « beta arrive bientôt »
, sans toutefois ne préciser aucune date. Tous ceux qui ont fait l'acquisition de l'édition « Midnight Epic », ou qui se sont inscrits depuis le mois d'août dernier, pourront donc tester par eux-mêmes la prochaine extension du MMORPG d'ici peu de temps.
La beta pourrait être disponible une fois que l'Alpha aura atteint la fin de sa feuille de route. Pour l'instant, la phase 4 de l'Alpha est en cours, et la suivante sera la dernière. La phase 5 commencera le 29 octobre, et nous pouvons donc imaginer que la beta débutera le mercredi 5 novembre, soit une semaine plus tard.
Une confirmation de la part du développeur est attendue dans les jours à venir, alors restez à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de WoW Midnight
et vous préparer à l'ouverture des serveurs de la beta.
commentaire (0)