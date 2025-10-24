WoW : « La beta arrive bientôt », selon Holly Longdale

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 octobre 2025 à 11h49
Les tests sur l'Alpha de WoW Midnight touchent à leur fin, la beta ne devrait plus tarder à se rendre disponible.
WoW : « La beta arrive bientôt », selon Holly Longdale
L'Alpha de WoW Midnight a ouvert ses portes au début du mois d'octobre 2025, mais cette première version de l'extension à venir n'est accessible qu'à une poignée de privilégiés. La plupart des joueurs attend donc avec impatience le lancement de la beta, et cela ne devrait plus tarder.

La beta de WoW Midnight sera bientôt d'actualité

Au cours de la soirée du 23 octobre 2025, Holly Longdale, productrice exécutif et vice-présidente de WoW a pris la parole sur X pour évoquer la sortie de la beta de Midnight. Ce lancement est attendu, étant donné que l'Alpha n'est accessible que sur invitation, c'est-à-dire que la majeure partie des joueurs ne peut y prendre part.


Après avoir évoqué la création de sa chouette sur Legion Remix, elle a indiqué que la « beta arrive bientôt », sans toutefois ne préciser aucune date. Tous ceux qui ont fait l'acquisition de l'édition « Midnight Epic », ou qui se sont inscrits depuis le mois d'août dernier, pourront donc tester par eux-mêmes la prochaine extension du MMORPG d'ici peu de temps.

roadmap-alpha-midnight
La beta pourrait être disponible une fois que l'Alpha aura atteint la fin de sa feuille de route. Pour l'instant, la phase 4 de l'Alpha est en cours, et la suivante sera la dernière. La phase 5 commencera le 29 octobre, et nous pouvons donc imaginer que la beta débutera le mercredi 5 novembre, soit une semaine plus tard. Une confirmation de la part du développeur est attendue dans les jours à venir, alors restez à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de WoW Midnight et vous préparer à l'ouverture des serveurs de la beta.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Quels changements arrivent pour le Logis avec la Malédiction d'Ula'tek ?
World of Warcraft 11 août 2026

WoW : Quels changements arrivent pour le Logis avec la Malédiction d'Ula'tek ?

Le système de Logis va connaître quelques bouleversements avec le déploiement de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek en août 2026. Découvrez ce qui vous attend dans cet article.
WoW : Comment associer son compte avec Discord ?
World of Warcraft 11 août 2026

WoW : Comment associer son compte avec Discord ?

Retrouvez des informations relatives à l'association des comptes WoW et Discord, pour les membres et le chef de guilde, dans cet article.
WoW : Que faire pendant la semaine de pré-saison 2 de Midnight ?
World of Warcraft 11 août 2026

WoW : Que faire pendant la semaine de pré-saison 2 de Midnight ?

La semaine de pré-saison 2 de WoW Midnight commence le 12 août 2026. Retrouvez ici un résumé de vos possibilités pour améliorer votre équipement.

commentaire (0)