WoW Midnight sera officiellement présenté en août 2025 pendant la Gamescom

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
MIDNIGHT RÉVÉLÉE.— Warcraft FR (@Warcraft_FR) June 23, 2025
Rejoignez-nous à la Gamescom 2025 pour découvrir en avant-première le prochain chapitre de la saga Worldsoul.
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World of Warcraft sera à l'édition 2025 de la gamescom ! Rejoignez-nous pour cinq jours de célébrations communautaires ininterrompues. Préparez-vous pour un aperçu du Mythic Dungeon et du championnat du monde d'arène, un défilé de cosplay, des rencontres avec l'équipe de développement et bien plus encore.
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