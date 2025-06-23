WoW Midnight sera officiellement présenté en août 2025 pendant la Gamescom



le 23 juin 2025 à 18h46 Publié par Amandine Paccou le 23 juin 2025 à 18h46

Blizzard a annoncé que le voile sera levé au sujet du contenu de l'extension WoW Midnight en août 2025 pendant les festivités de la Gamescom.