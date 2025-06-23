WoW Midnight sera officiellement présenté en août 2025 pendant la Gamescom

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 juin 2025 à 18h46
Blizzard a annoncé que le voile sera levé au sujet du contenu de l'extension WoW Midnight en août 2025 pendant les festivités de la Gamescom.
WoW Midnight sera officiellement présenté en août 2025 pendant la Gamescom
Alors que la présentation de l'ultime saison de WoW The War Within a été effectuée en juin 2025, beaucoup ont déjà les yeux rivés sur le prochain chapitre de la saga de l'Âme-Monde, Midnight. Cette dernière amènera une fonctionnalité très attendue, le Housing, et les premiers détails ainsi que quelques éléments relatifs à la décoration d'intérieur ont déjà été communiqués. En dehors de cela, nous ne disposons que de très peu d'informations à ce sujet, du moins, jusqu'à la Gamescom 2025.

L'extension WoW Midnight sera présentée au cours de la Gamescom 2025

Du 20 au 24 août 2025, se déroulera la Gamescom 2025 à Cologne en Allemagne et les joueurs de WoW pourront s'y réunir dans le Hall 8 pour en apprendre davantage au sujet de Midnight, la prochaine extension du MMORPG.

World of Warcraft sera à l'édition 2025 de la gamescom ! Rejoignez-nous pour cinq jours de célébrations communautaires ininterrompues. Préparez-vous pour un aperçu du Mythic Dungeon et du championnat du monde d'arène, un défilé de cosplay, des rencontres avec l'équipe de développement et bien plus encore.

Pendant l'évènement, vous recevrez des informations et actualités exclusives au sujet de World of Warcraft : Midnight, le prochain chapitre de la saga de l'Âme-monde, en direct de l'équipe de développement. Nous vous réservons également quelques surprises supplémentaires.
midnight

Le développeur n'a pas communiqué de détails supplémentaires au sujet de cette annonce, mais nous pouvons nous attendre, après la découverte d'une cinématique, à obtenir des réponses à diverses questions : Une nouvelle classe est-elle au programme ? Des raids emblématiques feront-ils leur retour ? Que contiendra la trame narrative de l'extension ? 

Rendez-vous donc en août prochain pour enfin savoir ce que réservera WoW Midnight, et vous préparer à passer un hiver mémorable en Azeroth.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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