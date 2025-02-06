WoW : La fonctionnalité Housing de Midnight livre ses premiers détails

Des détails concernant le système de Housing à venir sur WoW Midnight ont été communiqués par Blizzard.
En novembre 2024, à l'occasion de la diffusion Warcraft direct célébrant les 30 ans de l'univers Warcraft et les 20 ans de WoW
, Blizzard révélait l'ajout d'une fonctionnalité particulière sur Midnight, le Housing. Environ deux mois plus tard, le développeur a donné davantage de détails sur ce point.
Blizzard partage un premier aperçu du Housing
Le voile se lève un peu plus sur ce qui attend les joueurs de WoW
avec le Housing
de Midnight depuis l'aperçu offert par Blizzard début février 2025. Le développeur a dans un premier temps présenté « les trois piliers du Housing
», afin que vous compreniez mieux ses objectifs :
- Personnalisation sans limites
- Profondément social
- Une aventure sur le long terme
Concrètement, avec le Housing, vous aurez la possibilité de décorer votre maison dans un système pensé pour favoriser l'engagement social, et ce aussi longtemps que WoW
existera.
Votre faction déterminera votre zone de Housing au lancement de la fonctionnalité, autrement dit, de votre zone d'habitation
:
- Alliance → zone inspirée de la Forêt d'Elwynn avec des éléments de la marche de l'Ouest et du Bois de la Pénombre
- Horde → zone inspirée de Durotar, de sa côte et d'Azshara
Ainsi, vous pourrez aisément entretenir des relations de bon voisinage avec les autres joueurs ou votre guilde. Les maisons seront construites dans des quartiers instanciés
(pouvant en accueillir jusqu'à 50), dont certains seront publics
et accessibles à tous, tandis que d'autres seront privés
et gérés par des guildes.
Obtenir sa maison ne vous coûtera pas cher selon Blizzard, et vous ne perdrez pas votre foyer si votre abonnement expire. Vos différents logements seront communs à votre bataillon
, ce qui implique qu'un personnage de la Horde pourra s'inviter dans une maison de l'Alliance, et que tous partageront vos récompenses décoratives acquises en jeu
. D'ailleurs, le développeur a expliqué que ce système sera comparable avec celui des transmogrifications et des mascottes ; la majeure partie sera disponible en jeu, et quelques modèles se trouveront dans la boutique. Au final, des centaines d'options de personnalisation vous seront proposées, inspirées des cultures d'Azeroth et des différentes extensions de WoW
.
Ce premier aperçu du Housing
par Blizzard permet donc de déjà mieux se représenter ce qui nous attend sur Midnight bien que les choses soient encore en chantier. D'autres informations seront divulguées en temps et en heure par le développeur, qui a sans doute fait saliver des milliers de joueurs grâce à cette présentation.
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