WoW : Le système de décoration d'intérieur du Housing fera appel à votre créativité, les détails

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
- les décorations peuvent être déplacées sur le sol et se placent au-dessus des objets si elles les heurtent et reviennent au sol lorsqu'elles atteignent le bord. Cela vous permet de les déplacer et de les faire interagir de manière prévisible ;
- les décorations pivotent autour d'un axe « vertical » avec une rotation s'effectuant par incréments de 15 degrés, afin que les objets restent alignés entre eux lorsque vous les faites pivoter ;
- Mouvement en mode basique pour placer des objets. (Tous les éléments d'interface utilisateur présentés sont susceptibles d'être modifiés.)
- les décorations se heurtent aux autres éléments décoratifs ainsi qu'au sol, au mur et au plafond, et vous ne pouvez pas les faire traverser d'autres éléments. Vous ne perdrez pas d'objets dans les murs ;
- les décorations viendront s'aligner avec le sol, le mur ou le plafond selon leur type (par exemple, un tapis s'alignera avec le sol, tandis qu'un tableau s'alignera avec le mur). Si vous les déplacez dans un coin, elles continueront à s'aligner correctement. Cela signifie également que les décorations seront ancrées au sol si vous les séparez d'autres éléments ;
- Ancrage en mode basique sur les surfaces. (Tous les éléments d'interface utilisateur présentés sont susceptibles d'être modifiés.)
- certains éléments décoratifs plus petits se « lient » à des éléments plus grands lorsque vous les placez sur ces derniers. Ainsi, lorsque vous déplacez le plus grand élément, le plus petit se déplace avec lui. Cela vous permet, par exemple, de placer des livres sur une étagère et de déplacer le tout sans devoir le faire élément par élément ;
- Exemple d'éléments placés sur un objet « lié ».(Tous les éléments d'interface utilisateur présentés sont susceptibles d'être modifiés.)
- les joueurs et joueuses peuvent afficher une grille et activer l'« ancrage », qui place automatiquement les décorations sur les points de la grille, vous permettant d'avoir un espace ordonné et bien rangé. De plus, la grille rétrécit lorsque vous placez un élément sur une surface plus petite, comme une table.
- les décorations ne sont pas contraintes par les collisions en mode avancé. Vous voulez faire passer une chaise à travers le mur ? Aucun problème ;
- Collision en mode avancé (Tous les éléments d'interface utilisateur présentés sont susceptibles d'être modifiés.)
- vous pouvez activer les cardans (petites commandes 3D sur les objets) qui vous permettent de déplacer les éléments sur les trois axes, et notamment de les faire léviter sans avoir à vous plier en quatre ;
- (Un cardan est un support pivotant permettant la rotation d'un objet autour d'un axe.)
- Lévitation en mode avancé (Tous les éléments d'interface utilisateur présentés sont susceptibles d'être modifiés.)
- un cardan différent peut également être utilisé pour faire pivoter librement un objet sur N'IMPORTE QUEL axe ;
- Rotation en mode avancé (Tous les éléments d'interface utilisateur présentés sont susceptibles d'être modifiés.)
- pour finir, un troisième cardan permet d'agrandir ou de réduire un élément (selon des limites assez larges), vous permettant d'obtenir des objets plus petits ou gigantesques.
- Le mode avancé vous permet de concevoir et d'interagir grâce à des commandes très spécifiques afin de créer tout ce qui vous vient à l'esprit. En interne, le personnel a utilisé ces fonctionnalités pour fabriquer des guirlandes de cheminée à partir de buissons, construire la proue d'un bateau à partir d'un lit ou transformer des seaux de peinture en petites étagères à épices pour leur cuisine.
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