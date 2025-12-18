WoW Midnight : Quelle est la date de sortie du prépatch ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la mise à jour de prélancement de WoW Midnight dans cet article.
Alors que tous ceux ayant déjà fait l'acquisition de WoW
Midnight bénéficient depuis le début du mois de décembre 2025 de l'accès anticipé à la fonctionnalité du Logis, d'autres devront patienter jusqu'au déploiement de la mise à jour de prélancement pour aménager leur intérieur. Cette sortie est également très attendue en raison de la spécialisation Dévoration du chasseur de démons, mais aussi pour découvrir le nouveau système de talents. Afin de vous aider à vous organiser en prévision de ces ajouts, nous vous indiquons ici la date de sortie du prépatch de WoW Midnight.
Quand sort la mise à jour de prélancement de WoW Midnight ?
Quelques semaines après le patch 11.2.7
de The War Within, Blizzard a indiqué que la date de sortie du prépatch de WoW Midnight avait été fixée au mercredi 21 janvier 2026 en France
, après la réinitialisation hebdomadaire. À compter de ce jour, vous pourrez :
- spécialiser votre chasseur de démons « Dévoration » grâce à un nouvel arbre de talents ;
- bénéficier des mises à jour de l'interface utilisateur (IU) ;
- découvrir les changements apportés aux mécanismes de combat pour toutes les classes (nouveaux choix de talents) ;
- incarner un chasseur de démons en tant qu'Elfe du Vide ;
- retrouver un système de transmogrification mis à jour ;
- accéder au Logis (si vous n'avez pas l'accès anticipé).
En plus de cela, l'événement de prélancement commencera au cours de la semaine du 28 janvier,
ce qui vous donnera une opportunité supplémentaire de tester les ajustements appliqués aux classes. Le bonus d'expérience offert par les Vents de bonne aventure mystérieuse arrivera en même temps, et sera effectif du niveau 10 à 79. Il accordera aussi une aide précieuse pour tous ceux qui aspirent à reroll ou à changer de personnage principal avant la sortie de WoW Midnight
.
La prochaine extension du MMORPG est prévue pour avril 2026, ce qui vous laissera un peu plus de deux mois pour bien vous y préparer, et vous acclimater aux nombreux changements.
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