WoW : MàJ 11.2.7, L'avertissement, les détails de la mise à jour

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
Patch notes 11.2.7 de WoW, L'avertissementLes Spectres de K'aresh sont désormais de l'histoire ancienne, mais l'avenir d'Azeroth est menacé par l'ombre de Xal'atath et l'avancée incessante du Vide. « L'avertissement » pose les fondations qui serviront à la suite de l'histoire de l'extension Midnight. Les joueurs et les joueuses pourront aussi intégrer leur doux foyer avec l'arrivée de l'accès anticipé au logis !
Suite de la campagne de The War Within
Alors que les Spectres de K'aresh appartiennent maintenant au passé, un nouveau danger pointe à l'horizon. Vereesa Coursevent est accablée de visions où apparaît une nouvelle menace : une terrible prophétie annonçant la chute de Quel'Thalas. Vous continuerez la campagne de The War Within, en commençant par la quête Visions d'un soleil occulté disponible via le guide de l'aventurier (MAJ-J), pour en savoir plus sur les présages à venir.
Accès anticipé au Logis
Les joueurs et les joueuses qui ont acheté une édition de l'extension Midnight pourront rejoindre un quartier, acheter une maison et commencer à la personnaliser avec l'accès anticipé au logis ! Si vous ne possédez pas encore Midnight, pas d'inquiétude. Vous pourrez tout de même commencer à obtenir des décorations via divers hauts faits et activités ou en les achetant dans des commerces aux quatre coins d'Azeroth.
Parcours pour les personnes débutantes et reprenant le jeuQue vous soyez novice ou que vous reveniez sur le jeu après une absence, nous avons pensé à tout. Avec le nouveau parcours débutant, les novices pourront se familiariser plus rapidement avec le jeu. Les joueurs et joueuses qui reviennent en Azeroth après une pause pourront bénéficier d'un parcours adapté qui les aidera à se remémorer les mécaniques du jeu tout en accédant au prochain contenu disponible dans World of Warcraft.
Nouvelle chronique : les Elfes de Quel'Thalas
Discutez avec le chroniqueur Cho pour découvrir les origines des Elfes de sang et des Elfes du Vide. Le voyage commencera avec un rappel de l'attaque du Fléau sur la Lune d'Argent et de l'assaut du roi liche sur le Puits de soleil. Plus tard, vous connaîtrez les détails de la corruption du Puits de soleil par Alleria Coursevent et de la création des Elfes du Vide.
Armure ancestrale des Pandarens
Retournez sur l'île Vagabonde aux côtés d'une bande de Pandarens familiers pour remettre de l'ordre dans les préparatifs du festival des esprits. Rassemblez les villageois et les esprits pour restaurer l'harmonie au cœur des festivités, et ajoutez la nouvelle armure ancestrale des Pandarens à votre collection.
Les voies temporelles turbulents vous attendent du 3 décembre au 4 févrierUne fois encore, le Vol draconique de bronze a découvert des perturbations grandissantes dans les voies temporelles, dont plusieurs rejoignent rapidement la nôtre ! Les joueurs et les joueuses pourront arpenter six nouveaux donjons de l'Ombreterre pour la première fois pendant cet évènement d'une durée limitée à 10 semaines. Obtenez de nouvelles récompenses, accomplissez de nouveaux méta hauts faits, et bien plus encore.
Les bastonneurs seront de retour le 10 décembre
Remettez les pieds sur le ring pour des combats en duel contre tout un répertoire de boss connus et inédits. Les joueurs et les joueuses pourront s'inscrire pour affronter ces adversaires et monter dans le classement, ou admirer le spectacle aux abords du ring.
Emplacements :
Nous procédons également à des améliorations supplémentaires, à des changements dans la rotation des boss et à l'ajout de nouveaux boss. Les joueurs et les joueuses pourront aussi obtenir des hauts faits de défi et récupérer de nouvelles récompenses, dont des décorations de logis, une monture volante recolorée et même Bruce dans une nouvelle gamme de couleurs !
- Orgrimmar : Arène de Castagn'ar
- Hurlevent : Bar-Tabasse de Bizmo (tram des profondeurs)
Visions horrifiques redécouvertes
- Les joueurs et joueuses peuvent désormais rejoindre la file d'attente pour les visions horrifiques redécouvertes d'Orgrimmar ou de Hurlevent (au lieu d'une rotation hebdomadaire).
Objets
- Les monnaies d'héritage suivantes peuvent désormais être partagées sans perte entre les personnages d'un même bataillon : cristaux apogides (Warlords of Draenor), ressources de domaine (Legion) et argunites voilées (Legion).
Legion Remix
- Les boss hors instance des îles Brisées ont commencé à apparaître depuis d'autres lignes temporelles.
- Le prétendant de la Garde funeste abandonne désormais des souvenirs fragmentés des défis d'époque en mode héroïque.
- Correction d'un problème à cause duquel le haut fait Victime du Sentinax ne pouvait pas être obtenu dans Legion Remix.
- Erus peut désormais recycler vos granules du temps brisé et les convertir en souvenirs fragmentés des défis d'époque, jusqu'à 50 unités par jour sous la forme de piles de 25 unités.
- Le rayon de détection du disque éternel de Naran a légèrement été augmenté.
- L'effet visuel et le rayon de détection d'Eaux agitées ont été augmentés.
- Le visuel des portails infinis a été retravaillé afin qu'il soit plus facile de les discerner des sables de désagrégation.
- Le générateur sancteforge perdu le plus proche apparaît désormais sur la carte. Récupérez leurs orbes distordus dans le temps pour devenir une langue-de-wyrm qui récolte les orbes de bronze à toute vitesse !
Vol dynamique
- La plupart des techniques disposent désormais de 6 charges, et la vigueur a été supprimée.
- Le décollage n'a plus aucun coût.
- Impulsion tournoyante dispose désormais d'un temps de recharge de 30 secondes.
Interface utilisateur et accessibilité
Expérience de rattrapage
- L'option « appuyer et maintenir » fonctionne désormais avec l'assistant à bouton unique.
- Les gardes des capitales peuvent désormais indiquer le chemin vers les mannequins d'entraînement.
- Les raccourcis associés par défaut aux touches Q et D ont été modifiés, passant du pivotement au déplacement latéral. Lors de la connexion, les personnages-joueurs existants devront peut-être choisir de définir les touches pour se déplacer latéralement ou de conserver ces raccourcis pour tourner.
En outre :
- Si un personnage-joueur ne s'est pas connecté pendant 60 jours, une option de rattrapage sera disponible dans l'écran de sélection des personnages.
- Un nouvel onglet « Didacticiel » a été ajouté au guide de l'aventurier et permet aux personnages-joueurs de commencer l'expérience de rattrapage à tout moment.
Les graphismes des curseurs en forme de main suivants ont été remaniés :
- Divers didacticiels de jeu ont été ajoutés ou remaniés.
- La comparaison des objets est désormais activée par défaut et son interface utilisateur a été remaniée pour favoriser la clarté visuelle.
Et :
- Attraper
- Sélection
- Tenir
- Ouvrir
- Le raccourci par défaut pour la recherche de groupe JcJ est désormais MAJ+N (au lieu de H).
- Le doublage en français n'est actuellement pas disponible pour le nouveau contenu ajouté dans la mise à jour 11.2.7 de World of Warcraft. Nous comprenons votre déception et vous remercions de votre compréhension. Nous espérons pouvoir rétablir le doublage en français dès que possible.
commentaire (0)