WoW Midnight a été présenté, les détails des nouveautés de la prochaine extension

Blizzard a révélé les nouveautés que vous découvrirez bientôt sur la prochaine extension de WoW, Midnight. Retrouvez les grandes lignes de cette présentation dans cet article.
À l'occasion de la Gamescom 2025, Blizzard a dévoilé les grandes nouveautés que comprendra la prochaine extension de WoW
, Midnight. Le second chapitre de la saga de l'Âme-Monde va s'ouvrir, et vous devrez affronter une nouvelle menace qui plane sur Azeroth à travers le personnage de Xal'atath, qui cherche à accroître sa puissance et à semer le chaos. Une tempête du Vide localisée au-dessus du royaume de Quel'Thalas visera à plonger le monde dans les ténèbres, et vous aurez fort à faire en découvrant 4 zones inédites et en forgeant de nouvelles alliances. Pour en savoir plus sur ce que réserve WoW Midnight
, retrouvez un résumé des nouveautés de l'extension dans cet article.
WoW Midnight se dévoile, les détails des nouveautés
Nouvelles zones
- Bois des Chants éternels : explorez un bois des Chants éternels repensé, une forêt resplendissante à l'atmosphère enchantée dans le royaume de Quel'Thalas. Cette région majestueuse et sublime associe des éléments de l'automne et du printemps pour offrir un mélange unique de couleurs vives et de beauté tranquille. Lors de votre séjour au bois des Chants éternels, vous découvrirez une Lune-d'Argent nouvellement reconstruite, la preuve de la résilience et de la grandeur des Elfes de sang. Les nombreux mystères et dangers de cette zone vous accompagnent tandis que vous découvrez l'étendue des manigances de Xal'atath, tout en forgeant de nouvelles alliances, tant auprès de la Lumière que dans les ténèbres.
- Zul'Aman : explorez la capitale trolle amani repensée, une jungle animée aux ruines antiques couvertes de mousse et baignées de lumière. Des bannières colorées et des cascades mettent en valeur le bastion du peuple troll amani, entièrement reconstruit de zéro, apportant de la modernité à son aspect visuel et permettant le vol dynamique. Une nature luxuriante, des fleurs exotiques et des autels cérémoniels évoquent la grandeur et le mystère au cœur de cette célèbre zone. Lors de vos aventures dans Zul'Aman, vous rencontrez le formidable peuple troll amani, qui a reconstruit sa capitale avec l'aide des Zandalari, et œuvrez à contrecarrer leurs plans tout en découvrant les secrets de leur réapparition.
- Harandar : explorez la nouvelle zone mystérieuse d'Harandar. Cette jungle bioluminescente primordiale se dresse au point de convergence des grandes racines des Arbres-Mondes. Lors de vos voyages en Harandar, vous rencontrerez les énigmatiques Haranir. Faites vos preuves pour gagner leur confiance et les débloquer en tant que nouvelle race alliée. Dans cette zone remplie de défis et de mystères, tentez de découvrir les secrets des Haranir et leur lien avec la déesse.
- Tempête du Vide : explorez la tumultueuse tempête du Vide, une zone plongée dans les ténèbres et où la prédation cosmique fait loi. Ce monde mystérieux, formé par le Vide, est recouvert de gorges tempétueuses et de gigantesques pylônes de métaux stabilisateur et cristaux cosmiques. Lors de vos aventures à la tempête du Vide, vous découvrirez l'arène de la Cicatrice du Vide et le point-nexus Xenas, où les plus forts traquent les faibles. De nombreux défis et mystères vous attendent dans cette zone, tandis que vous cherchez à découvrir les secrets du Vide et à mettre un terme aux manigances de Xal'atath.
Nouvelle race : les Haranir
Avec WoW Midnight,
il sera possible d'incarner un Haranir
, une nouvelle race alliée profondément ancrée dans l'histoire d'Azeroth, vivant dans la jungle bioluminescente primordiale d'Harandar. En gagnant leur confiance, vous pourrez débloquer les Haranir et découvrir une toute nouvelle expérience de jeu. Voici les classes qui pourront être crées en tant qu'Haranir :
- Druide
- Guerrier
- Chasseur
- Voleur
- Prêtre
- Mage
- Démoniste
- Moine
- Chaman
Système de logis : créez votre maison de rêve sur Azeroth
Comme nous le savions déjà depuis plusieurs mois, la fonctionnalité Housing sera disponible sur WoW Midnight
, et vous serez ainsi autorisé à disposer de votre foyer en Azeroth, et de le personnaliser comme bon vous semble. Le système de décoration d'intérieur
ainsi que celui des quartiers
avaient été présentés avant ce rappel.
Jouez au chat et à la souris avec la traque
Le système de traque introduit une nouvelle expérience de jeu grâce à laquelle les personnages-joueurs peuvent traquer de puissantes cibles dans tout Azeroth. Vous aurez le choix entre trois niveaux de difficulté : Normal, Difficile et Cauchemar, chacun proposant des défis et des récompenses uniques. Pendant que vous traquez votre cible, restez sur vos gardes, car elle peut vous traquer elle aussi. Réussissez à acculer et vaincre votre proie pour obtenir de précieuses récompenses et progresser dans le classement. Le système de traque vous promet des sensations fortes avec sa dynamique de jeu, encourageant les personnages-joueurs à affronter des adversaires d'élite et à accepter des contrats à plus haut risque pour de meilleures récompenses.
Nouvelle spécialisation de chasseur et chasseuse de démons : Dévoration
Les chasseurs de démon pourront débloquer la spécialisation Dévoration, qui puise dans la puissance du Vide grâce à des capacités uniques à distance volées aux personnages adverses. Affrontez vos adversaires à distance en utilisant des techniques de moisson d'âme pour alimenter de dévastatrices capacités du Vide. Invoquez une faux du Vide pour de puissantes attaques, y compris des frappes à distance, des coups en cône et des attaques tournoyantes en mêlée. Cette nouvelle spécialisation offre un nouveau style de jeu développant le rôle et les capacités des chasseurs et chasseuses de démons en combat. Dans Midnight, vous pourrez également participer au combat pour la première fois en tant que chasseur de démons Elfe du Vide.
Nouveaux raids, donjons et Gouffres
3 raids inédits
Les joueurs affronteront des défis palpitants face à neuf boss répartis dans trois raids épiques
, pour y percer les secrets les plus sombres de Xal'atath.
- La flèche du Vide : frayez-vous un chemin jusqu'au sommet de cette structure imposante, remplie de formidables adversaires et horreurs cosmiques, pour affronter le seigneur-dominus Averzian et Salhadaar, dans ce raid à six boss.
- La faille du Rêve : traversez le voile entre les rêves primordiaux et la réalité brutale dans ce raid à un boss. Joignez-vous aux Shul'ka dans leur traque d'un dieu ineffable qui n'aurait jamais dû exister et terrassez les abominations à moitié nées s'attaquant à la vie même.
- Marche sur Quel'Danas : l'histoire atteint un point culminant alors que les armées réunies des tribus elfes marchent sur l'iconique plateau du Puits de soleil.
8 donjons supplémentaires
- Flèche de Coursevent
- Terrasse des Magistères
- Allée du meurtre
- Antre de Nalorakk
- Cavernes de Maisara
- Val Aveuglant
- Point-nexus Xenas
- Arène de la Cicatrice du Vide
Gouffres
WoW Midnight
aménera aussi de nouveaux Gouffres, à parcourir aux côtés de la légendaire voleuse elfe de sang, Valeera. Sanguinar.
- L'enclave Ombreuse
- Calamité Universitaire
- Place Parhélion
- La Sombrevoie
- Cryptes du Crépuscule
- Atal'Aman
- La fosse de la Rancœur
- Le golfe du Souvenir
- Sanctum des Tue-Soleil
- Halte de l'Ombre-Garde
- Éminence du Tourment (Gouffre de Némésis)
Nouveau champ de bataille JcJ : colline Meurtrière
Prenez part à des combats épiques en 40 vs 40 dans le nouveau champ de bataille, la colline Meurtrière, à la tempête du Vide. Ce champ de bataille a une dynamique en push-pull le long de la voie de la Prédation, avec des objectifs secondaires pour maintenir le rythme de l'action. Les personnages-joueurs devront être stratèges et travailler ensemble pour conquérir des bases et vaincre la faction adverse domanaar, ce qui fait de la colline Meurtrière une palpitante addition à l'expérience JcJ.
La date de sortie de WoW Midnight
n'a pas été révélée pour le moment, mais l'extension devrait arriver au cours de l'hiver prochain selon les informations indiquées par la roadmap de 2025.
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