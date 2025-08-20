WoW Midnight : Les inscriptions à la bêta sont ouvertes



le 20 août 2025 à 11h01 Publié par Amandine Paccou le 20 août 2025 à 11h01

Retrouvez la marche à suivre pour participer à la bêta de WoW Midnight, dont les inscriptions ont ouvert en août 2025 à la suite de la révélation du contenu de l'extension.