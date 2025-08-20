WoW Midnight : Les inscriptions à la bêta sont ouvertes

Retrouvez la marche à suivre pour participer à la bêta de WoW Midnight, dont les inscriptions ont ouvert en août 2025 à la suite de la révélation du contenu de l'extension.
Dès l'ouverture de la Gamescom 2025, Blizzard a dévoilé les grandes nouveautés à venir sur le second volet de la saga de l'Âme-Monde
, WoW
Midnight. 4 zones inédites, des instances supplémentaires, une nouvelle race jouable, un champ de bataille 40 vs 40 supplémentaire sont au programme, et vous devrez forger de nouvelles alliances pour venir à bout de la menace qui plane sur Azeroth à travers la tempête du Vide et Xal'atath. Pour bien vous y préparer, le développeur vous convie à vous inscrire pour participer à la bêta de WoW Midnight.
Comment s'inscrire à la bêta de WoW Midnight ?
WoW Midnight
sortira pendant l'hiver 2025-2026, et pour que le jeu soit optimal en prévision de son lancement, Blizzard invite les joueurs à prendre part à la bêta, mais pour ce faire, il faut d'abord s'inscrire et espérer ensuite faire partie de ceux qui auront ce privilège.
Ainsi, pour avoir une chance d'être sélectionné pour participer à la bêta de WoW Midnight
, suivez ce lien
puis cliquez sur « Demander un accès à la bêta »
. Si vous avez été tiré au sort, vous recevrez un e-mail de la part de Blizzard vous indiquant que vous aurez l'opportunité de découvrir en avant-première la prochaine extension du MMORPG.
Comment être certain d'obtenir un accès à la bêta de WoW Midnight ?
Si vous n'avez pas envie de laisser le hasard décider, il existe une solution pour se garantir un accès à la bêta de WoW Midnight.
En effet, en achetant dès à présent l'Epic Edition du jeu, vous serez autorisé à participer à la bêta
et vous bénéficierez en plus d'un accès anticipé de 3 jours à Midnight, ainsi que 30 jours de temps de jeu.
Cette édition vous reviendra à 89,99 €, et comprend tous les avantages et butins des autres packs, Base et Heroic. Avec le pack épique, vous pourrez ainsi recevoir :
- Les mascottes Soubrespoir et Tristeplumes ;
- La monture volante Surgisseur de Lumière du Vide aux effets chromatiques dynamiques ;
- La monture volante Faucon-dragon aile du Vide ;
- L'ensemble de transmogrification grande tenue d'arpenteur du Vide ;
- Le pack de logis de Midnight, comprenant des rotondes, des fontaines et des tableaux de personnages emblématiques pour personnaliser votre demeure sur Azeroth ;
- 2 000 deniers à dépenser au Comptoir.
Les dates d'ouverture pour les périodes de la bêta n'ont pas encore été communiquées à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais nous vous recommandons de ne pas perdre de temps avant de valider votre participation si vous êtes impatient de découvrir WoW Midnight.
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