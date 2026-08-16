WoW : Où est l'entrée du raid de l'abîme Venimeux ?

Retrouvez la localisation de l'entrée du raid de la saison 2 de WoW Midnight, l'abîme Venimeux, dans cet article.

En règle générale, les entrées des instances sont aisément repérables en ouvrant sa carte sur WoW Midnight, mais celle du raid de la saison 2, l'abîme Venimeux, ne saute pas aux yeux en parcourant celle de l'île Annelée. Afin de vous faire gagner un peu de temps, nous vous indiquons ici la localisation du raid de l'abîme Venimeux.

Où se situe l'entrée de l'abîme Venimeux sur WoW Midnight ?

L'abîme Venimeux ouvre officiellement ses portes le 19 août 2026, date de sortie de la seconde saison de WoW Midnight. Pour y accéder manuellement, vous devrez vous rendre sur l'île Annelée. L'une des spécificités de la nouvelle zone de l'extension et qu'elle comprend un sous-sol, les Caveaux d'Atal'Utek, visibles en bas à droite de votre minimap. Trois entrées existent pour y pénétrer :

en 43, 44, à la Cime venimeuse → Gate of the Serpent Eye

en 31, 64, à proximité du Forum → Gate of the Western Fang

en 45, 64, sur le même ilot, mais au sud est → Gate of the Eastern Fang

Une fois à l'intérieur, dirigez-vous vers son centre, jusqu'à ce que la carte prenne cette forme (notez que votre monture avancera très rapidement pendant ce temps).

L'entrée de l'abîme Venimeux se trouvera non loin du quartier du Sceau du courroux, au nord en 47, 21 dans les Caveaux d'Atal'Utek. N'hésitez pas à vous adresser au maître de vol pour aller plus vite vers votre destination, si d'aventure vous n'aviez pas atterri à côté.

L'abîme Venimeux sera disponible en mode normal, héroïque et mythique à partir du 19 août 2026. Retrouvez plus d'informations relatives à l'ouverture de ses ailes en LFR par ici.