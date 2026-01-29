WoW Classic : Blizzard annonce de « nombreuses surprises » en partageant la roadmap de 2026

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 janvier 2026 à 18h17
La diffusion Paysage d'Azeroth au sujet du futur de WoW en 2026 a fait connaître la feuille de route de Classic, mais ce n'est pas cela qui a le plus retenu notre attention.
WoW Classic : Blizzard annonce de « nombreuses surprises » en partageant la roadmap de 2026
Le 29 janvier 2026, Blizzard donnait rendez-vous aux joueurs de WoW pour présenter les mises à jour majeures de l'année pour les royaumes anniversaire et MoP Classic, à travers la diffusion Paysage d'Azeroth. Nous en savons à présent un petit peu plus au sujet de l'avenir des serveurs Classic.

La roadmap de 2026 de WoW Classic se dévoile

Même si Paysage d'Azeroth était avant tout une présentation de Midnight et de ses nouveautés, Blizzard a tout de même pris quelques minutes pour parler de WoW Classic. Le développeur a ainsi dévoilé la feuille de route de MoP et de TBC, et nous pouvons nous attendre à redécouvrir le Siège d'Orgrimmar l'été prochain, en même temps que le Temple noir.

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Roadmap de WoW MoP Classic pour 2026 (phases 4 et 5).

Ces informations étaient pour le moins assez prévisibles, même s'il est possible de regretter la longueur des phases de Mist of Pandaria. Ce qui a toutefois retenu notre attention est la remarque d'Holly Longdale :
Et ce n'est pas tout. Je peux affirmer avec certitude que de nombreuses surprises attendent les joueurs et joueuses de WoW Classic partout dans le monde.
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Roadmap de WoW TBC anniversaire de 2026.


Rendez-vous à la BlizzCon pour en savoir plus

La présidente a ainsi laissé présager que de bonnes nouvelles pour WoW Classic seront bientôt d'actualité, en donnant rendez-vous à la communauté à la BlizzCon de septembre 2026. Cet événement sera l'occasion pour le développeur de faire de grandes annonces à ce sujet, bien qu'il n'ait communiqué aucun détail pour l'instant. 

Nous ne pouvons qu'établir quelques hypothèses en la matière. La première serait la sortie de Warlord of Draenor Classic : la vidéo The Next Chapter montre en effet quelques images pouvant potentiellement contenir des indices relatifs à la suite du programme de Classic, et l'une d'entre elles laisse apparaître une boîte de jeu de WoD.

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Malheureusement, cette perspective risque de ne pas enchanter les joueurs. Les serveurs de WoW MoP n'abondent pas, et WoD est loin d'être l'une des extensions que vous préférez, au contraire de Wotlk ou de Légion.

Ce raisonnement nous conduit alors à émettre une seconde hypothèse plus audacieuse, celle que beaucoup espèrent voir se concrétiser un jour : le lancement de WoW Classic+. Les récents événements, tels que la plainte à l'encontre de WoW Turtle, l'ouverture des serveurs Titan Reforged en Chine, ou même le succès de la Saison de la Découverte, pourraient avoir incité Blizzard à vraiment œuvrer à une nouvelle version Classic de son MMORPG. La communauté ne cesse de faire part de son désir d'évoluer sur Classic+, une requête qui n'a sans doute pas échappé au développeur. Malheureusement, nous n'avons aucune certitude pour l'instant, si bien qu'il faudra faire preuve de patience jusqu'à la prochaine BlizzCon.

Et vous, quelle annonce attendez-vous concernant WoW Classic ?
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (2)

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Gob03 (invité) Le 24/05/2026 à 07:49

pour moi j attend de la blizzcom l annonce d un classic + qui prend en compte sod dont le systeme manque ainsi que la creation d un nouveau contenue et du contenue de turtel qui apporter des nouveautes aussi

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Gob03 (invité) Le 24/05/2026 à 07:45

pour moi