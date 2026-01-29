WoW Classic : Blizzard annonce de « nombreuses surprises » en partageant la roadmap de 2026



le 29 janvier 2026 à 18h17 Publié par Amandine Paccou le 29 janvier 2026 à 18h17

La diffusion Paysage d'Azeroth au sujet du futur de WoW en 2026 a fait connaître la feuille de route de Classic, mais ce n'est pas cela qui a le plus retenu notre attention.