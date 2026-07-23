Le retour aux sources de Blizzard avec les objets exclusifs de la BlizzCon 2026

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 23 juillet 2026 à 16h40
La BlizzCon 2026 approche et Blizzard lance déjà les festivités avec ses fameux packs numériques. Disponibles sur Battle.net, ces lots regorgent de cosmétiques exclusifs pour vos licences préférées. Que vous soyez sur place ou devant votre écran, découvrez ce que vous réserve cette nouvelle édition.
Le retour aux sources de Blizzard avec les objets exclusifs de la BlizzCon 2026

La grand-messe annuelle de Blizzard se profile à l'horizon et les joueurs du monde entier peuvent d'ores et déjà se plonger dans l'ambiance. La BlizzCon 2026, qui se tiendra en septembre à Anaheim, promet de belles annonces. Mais avant même le début des hostilités, le studio californien a mis à jour sa boutique Battle.net avec une série de lots numériques. Ces packs, devenus une tradition incontournable de l'événement, permettent aux passionnés de récupérer des objets virtuels inédits pour leurs jeux favoris. Cette année, la stratégie commerciale évolue pour offrir davantage de flexibilité aux acheteurs.

Une approche modulable pour les cosmétiques

Si par le passé les joueurs devaient souvent acquérir un billet virtuel global pour obtenir quelques objets sur un seul jeu, l'édition 2026 change la donne. Blizzard a décidé de scinder ses offres. Vous pouvez désormais cibler précisément la franchise qui vous intéresse. Que vous passiez vos nuits sur Azeroth ou que vous défendiez les convois sur Overwatch, il existe un lot dédié. 

blizzcon2026lot

Le détail des récompenses par licence

  • Lot BlizzCon World of Warcraft (29,99 €) : la monture volante Lapin'atath, l'ensemble de transmogrification Atours du phénix auroral et l'élément de décoration Perchoir du phénix auroral.
  • Lot BlizzCon Overwatch (29,99 €) : le modèle légendaire Mei reine-liche, le modèle d'arme Deuillegivre pour Ana, le porte-bonheur d'arme Roi-lichimari et le tag Mei reine-liche.
  • Lot BlizzCon Diablo IV (29,99 €) : le familier Ruissetruffe, la monture féline Indigo et l'armure de monture anti-évasion.
  • Lot BlizzCon Diablo Immortal (24,99 €) : la transmogrification de familier Givroptère, le portail (pourpre) Cherche-bosquet, 20 emblèmes légendaires, 10 perles telluriques et une gemme légendaire à deux étoiles Lamentation maternelle.
  • Lot BlizzCon Hearthstone (24,99 €) : la carte signature légendaire du mage de sang Thalnos, le dos de carte Lame de l'Empire noir et 5 paquets de cartes standard. 

Le pack ultime pour les collectionneurs acharnés

Pour ceux qui refusent de choisir, Blizzard propose la BlizzCon Ultimate Collection. Affichée au prix de 49,99 euros, cette offre regroupe l'intégralité du contenu des cinq lots numériques mentionnés précédemment. L'éditeur précise d'ailleurs sa vision de cette offre globale :

Ce trésor exhaustif comprend l'intégralité du contenu des cinq lots numériques de la BlizzCon, ainsi que des objets en jeu supplémentaires inspirés des univers de Blizzard.

En effet, des bonus exclusifs viennent s'ajouter à ce méga-pack, comme le familier Bourb'atath pour World of Warcraft ou encore des paquets de cartes supplémentaires pour Hearthstone. Il est important de noter que les personnes ayant la chance de se rendre physiquement à l'événement en Californie les 12 et 13 septembre recevront automatiquement cette collection ultime avec leur billet d'entrée.

Miniature vidéo
 

Des cadeaux gratuits pour tous

Blizzard n'oublie pas pour autant le reste de sa communauté. La diffusion de la BlizzCon 2026 sera entièrement gratuite pour tout le monde, permettant à chacun de suivre les conférences de développement et les annonces majeures. De plus, deux récompenses peuvent être récupérées sans aucune obligation d'achat sur la boutique Battle.net. Les nostalgiques de Heroes of the Storm pourront revêtir l'armure Thrall mécano réparateur, tandis que les commandants de StarCraft II profiteront d'un bonus d'expérience en coopération de quinze jours. Toutes ces offres, payantes comme gratuites, resteront accessibles jusqu'au 28 septembre 2026.

Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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