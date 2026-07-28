WoW : Saison 2 de Midnight, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la saison 2 de WoW Midnight dans cet article, à venir avec la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek.

La première saison de WoW Midnight touche à sa fin, et la prochaine mise à jour, la Malédiction d'Ula'tek sera bientôt disponible. Elle amènera une zone inédite, un nouveau raid, et surtout, la rotation des donjons mythiques de la saison 2. Comme d'habitude, toutes les nouveautés ne seront pas disponibles en même temps, c'est pourquoi nous vous proposons de découvrir le calendrier de sortie de la saison 2 de WoW Midnight ci-dessous.

Quand vont sortir la saison 2 de WoW Midnight et le raid de l'abîme Venimeux ?

En juillet 2026, Blizzard a levé le voile sur les dates de déploiement de la saison 2 de WoW Midnight et de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek. Le développeur a ainsi fixé la date de sortie de la saison au 19 août 2026, tandis que la mise à jour sera disponible une semaine plus tôt, le 12 août. Toutefois, il faudra patienter jusqu'au 19 août pour pénétrer dans le raid de l'Abîme Venimeux en mode normal, héroïque et mythique.

Semaine du 12 août

Repaire : la grotte des Marées – hors

Nouveau donjon : l'Autel des crochets

Donjons de Midnight – Modes héroïque et mythique

Nouvelle rotation de donjons : l'Autel des crochets (nouveau donjon), l'Allée du meurtre, l'antre de Nalorakk, le val Aveuglant, l'arène de la Cicatrice du Vide, le Repos des rois (Battle for Azeroth), le temple de Sephraliss (Battle for Azeroth) et les bassins de l'Essence rubis (Dragonflight)

l'Autel des crochets (nouveau donjon), l'Allée du meurtre, l'antre de Nalorakk, le val Aveuglant, l'arène de la Cicatrice du Vide, le Repos des rois (Battle for Azeroth), le temple de Sephraliss (Battle for Azeroth) et les bassins de l'Essence rubis (Dragonflight) Saison 2 de la Traque – Modes normal et difficile

Saison 2 des Gouffres – Tous les niveaux, pas de Gouffres abondants

Terrain d'entraînement : arènes

Semaine du 19 août

Raid de l'abîme Venimeux – Modes normal, héroïque et mythique, et aile 1 en mode outil Raids

Saison 2 des donjons mythiques +

Saison 2 de JcJ

Saison 2 des Gouffres – Gouffres abondants et clés

Saison 2 de la Traque – Mode cauchemar et Malédiction de l'île

Équipement de la saison 2 dans la grande chambre forte

Repaire : la grotte des Marées – Modes normal, héroïque et mythique

Semaine du 26 août

L'abîme Venimeux – Mode histoire et aile 2 en mode outil Raids

Semaine du 2 septembre

L'abîme Venimeux – Aile 3 en mode outil Raids

Semaine du 9 septembre

L'abîme Venimeux – Aile 4 en mode outil Raids

Bien entendu, les déblocages listés ci-dessus auront lieu sur chaque royaume avec la réinitialisation hebdomadaire du mercredi.

À lire également WoW : Saison 2 de Midnight, aperçu des nouveautés

Les montures Souffle de chancre et Souffle de ruine, disponibles en obtenant respectivement 2 000 et 3 000 de cote en saison 2 de WoW Midnight.

Rendez-vous donc le 19 août 2026 pour commencer à monter votre cote en donjon mythique pour obtenir deux montures inédites, et découvrir enfin le raid de l'abîme Venimeux de WoW Midnight.