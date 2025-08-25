WoW Midnight : Des améliorations liées à l'interface sont au programme

L'interface de base que propose Blizzard ne cesse de s'améliorer, et de nouvelles fonctionnalités sont prévues pour WoW Midnight.
Au cours de la Gamescom 2025, Blizzard a multiplié les révélations concernant Midnight, la prochaine extension de WoW. Le contenu à venir a d'abord été mis en avant, et nous savons à présent qu'il sera possible d'incarner un Haranir
, d'explorer 4 nouvelles zones
, ou encore de participer à 3 raids en P1
. En plus de cela, les Chasseurs de démons vont recevoir une troisième spécialisation (Dévoration)
, et des améliorations sont prévues au niveau de l'interface.
Des améliorations d'interface arrivent sur WoW Midnight
WoW Midnight
marquera un nouveau tournant dans l'émancipation face aux addons, puisque Blizzard a indiqué au cours d'une interview avec les développeurs qu'un outil comptant les dégâts et les soins sera intégré au jeu.
Vous devriez donc être en mesure de vous passer d'addons tels que Details
pour constater votre DPS ou votre HPS, bien que les détails concernant certains éléments restent à définir.
Cette nouveauté en matière d'interface n'arrivera par seule. Les nameplates ennemis seront mis à jour,
et cela sera inspiré de la version par défaut, c'est-à-dire en violet et en grande taille. Des options de réglage seront proposées, dont nous ne connaissons pas encore la teneur pour le moment. Les joueurs de WoW Midnight bénéficieront en outre d'un système indiquant le niveau de menace amélioré.
Concrètement, un effet de feu se manifestera lorsque vous serez en train de reprendre l'aggro, ce qui vous permettra d'agir en conséquence. De plus, un indicateur signalera qu'un ennemi se déplace derrière vous
, ce qui améliorera la lisibilité du combat.
Réduire l'impact de WeakAura ou d'addons tels que DBM est essentiel pour Blizzard, et pour cette raison, l'interface de base montrera une chronologie présentant les compétences de boss à venir.
Malheureusement, aucune image n'a été partagée à l'heure actuelle, il faudra donc patienter encore un peu pour connaître les détails et mieux se projeter sur l'interface de WoW Midnight.
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