WoW Midnight : Aperçu des formes des druides Haranir

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 octobre 2025 à 14h40
Les Haranir druides de WoW Midnight auront un visuel qui leur est propre pour chaque forme, découvrez-les en images dans cet article.
WoW Midnight : Aperçu des formes des druides Haranir
Au cours de la Gamescom d'août 2025, Blizzard dévoilait une multitude d'informations au sujet de WoW Midnight, l'extension qui succédera à The War Within. Les joueurs pourront bientôt découvrir des zones et instances inédites, mais aussi créer un Haranir, la nouvelle race jouable. Grâce à la sortie de l'Alpha, nous savons un peu plus sur leur apparence, en particulier pour le druide.

Les apparences des formes des druides Haranir se dévoilent

Les Haranir vont faire leur entrée sur WoW Midnight en tant que race jouable, et ces métamorphes proches de la nature pourront être incarnés par plusieurs classes, et naturellement, le druide en fait partie. Mais de quoi auront l'air les druides Haranir une fois transformés en ours, en félin ou encore en chouette ? L'Alpha a permis de répondre à cette question que tous les amateurs de la classe se sont sans doute posée, et nous vous proposons de découvrir la réponse en image.

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Nos confrères de Wowhead ont partagé plus de détails à ce sujet, et comme pour les autres races, les druides Haranir pourront revêtir différentes couleurs, liées aux teintes de leur personnage en forme humanoïde, alors préparez-vous à passer un peu de temps chez le coiffeur en prévision de cela.

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Totems des chamans des Haranir 

Les Haranir réservent aussi des surprises colorées aux chamans à travers les totems. Voici un aperçu de ce qui vous attend :

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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