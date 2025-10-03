WoW Midnight : Aperçu des formes des druides Haranir



le 03 octobre 2025 à 14h40 Publié par Amandine Paccou le 03 octobre 2025 à 14h40

Les Haranir druides de WoW Midnight auront un visuel qui leur est propre pour chaque forme, découvrez-les en images dans cet article.