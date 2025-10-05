WoW Midnight : À quoi ressembleront les ensembles de classe de la saison 1 ? Premier aperçu en images

Découvrez le visuel des ensembles de classe PvE et PvP de la saison 1 de WoW Midnight dans cet article.
Lorsqu'un nouveau raid ou une nouvelle saison débute sur WoW,
presque tous les joueurs jettent un œil à l'apparence de leur ensemble de classe, car cette découverte réserve parfois bien des surprises. L'Alpha de Midnight
est sortie en octobre 2025, et cette première version de la prochaine extension a permis de repérer les modèles des ensembles de la saison 1 pour chaque classe,
que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.
Visuels des ensembles de classe de la saison 1 de WoW Midnight (version Alpha)
Grâce au lancement de l'Alpha de WoW Midnight,
nos confrères de Wowhead ont pu dévoiler les apparences des ensembles de classe de la saison 1
. Bien entendu, étant donné qu'il s'agit de données trouvées sur l'Alpha, elles sont susceptibles d'être modifiées avant la sortie officielle du jeu.
Plusieurs versions pour chaque classe ont été partagées, de teintes différentes, correspondant à des iLvl différents, PvE et PvP. Ils seront à récupérer dans les raids de la P1, c'est-à-dire La flèche du Vide, La faille du Rêve et Marche sur Quel'Danas.Chaman
Chasseur
Chasseur de démons
Chevalier de la mort
Démoniste
Druide
Évocateur
Guerrier
Mage
Moine
Voleur
De notre point de vue, ces ensembles sont plutôt réussis, et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous une préférence ? N'hésitez pas à nous indiquer en commentaire votre ressenti à ce sujet.WoW Midnight
sortira au cours de l'hiver 2025-2026, et la fonctionnalité du Logis
sera disponible en accès anticipé
à compter de décembre. En attendant, vous pourrez redécouvrir l'extension Legion à travers l'événement Legion Remix, qui démarrera avec la mise à jour 11.2.5
du mercredi 8 octobre 2025.
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