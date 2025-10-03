WoW : MàJ de Legion Remix, les détails de la mise à jour 11.2.5

Retrouvez le patch notes 11.2.5 de WoW, introduisant Legion Remix en octobre 2025, dans cet article.
La mise à jour 11.2.5 de WoW
The War Within sera déployée le mercredi 8 octobre 2025, et introduira notamment l'événement à durée limitée Legion Remix. Tous les joueurs disposant d'un abonnement pourront y participer, y compris ceux qui évoluent sur ls royaumes Classic. Cette occasion ne devra pas être manquée si vous avez apprécié cette extension, étant donné que vous pourrez la revivre ainsi de manière accélérée. En plus de cela, quelques changements sont à prévoir sur le jeu, en particulier un nerf majeur des ceintures D.I.S.Q.U.E. Pour en savoir plus, nous vous invitons à prendre connaissance du patch notes 11.2.5 de WoW
ci-dessous.
Notes de la mise à jour de contenu Legion Remix
Legion Remix
Legion Remix est un évènement saisonnier à durée limitée lors duquel les joueurs et joueuses peuvent créer un personnage du Cours du temps appartenant à l'une des 12 classes d'origine de l'extension Legion pour la rejouer en intégralité à un rythme accéléré, du niveau 10 au niveau 80, avec quelques changements majeurs apportés à l'expérience de jeu. Les joueurs et joueuses accumuleront de la puissance, relèveront des défis épiques et gagneront de nombreux objets de collection, comme des mascottes, des montures et de l'équipement de transmogrification.
L'achat d'une extension de World of Warcraft n'est pas nécessaire pour prendre part à Legion Remix, mais un abonnement ou du temps de jeu sera requis pour progresser au-delà du niveau 20. Les personnages-joueurs de Classic peuvent y participer en installant la version moderne du client de World of Warcraft, tandis que les comptes d'essai peuvent jouer jusqu'au niveau 20 gratuitement sans abonnement.
Afin de rendre vos aventures du Cours du temps plus gratifiantes, les gains de bronze ont été augmentés pour les principales activités :
- le bronze donné par les caches de bronze a été considérablement augmenté ;
- toutes les quêtes Recherches infinies ont désormais un bonus de 1 000 pièces de bronze ;
- les quêtes d'émissaire permettent désormais d'obtenir 4 000 pièces de bronze ;
- les quêtes de missions spéciales permettent désormais d'obtenir 4 000 pièces de bronze ;
- les expéditions permettent désormais d'obtenir 200 pièces de bronze.
- RETOUR DU TURBO BOOST
Retour du Turbo boost
Nous passons à la vitesse supérieure pendant la saison 3 de The War Within avec des récompenses augmentées et des améliorations pour vous aider à équiper votre bataillon grâce au Turbo boost.
Sortie initiale de la mise à jour de contenu 11.2.5
Les voies d'amélioration héroïque et mythique proposeront deux améliorations supplémentaires (passant de six à huit) et les objets fabriqués pourront être reforgés à l'aide d'une matrice d'augmentation et gagner en puissance.
Après la sortie initiale de la mise à jour de contenu 11.2.5
Pendant la semaine du 22 octobre, la limite d'écus sera supprimée et les pierres de vaillance seront liées au bataillon jusqu'à la fin de la saison. Les taux d'obtention d'équipement mythique + lié au bataillon jusqu'à être équipé seront doublés. Vous pourrez alimenter le catalyseur en remportant des échardes du Vide éthériennes dans les donjons en mythique +, dans la manaforge Oméga, au sein des Gouffres et en JcJ coté.
Les joueurs et joueuses pourront jouer deux nouvelles quêtes dans lesquelles il leur faudra vaincre 4 boss du raid en mode normal ou supérieur, ou terminer 4 donjons en mythique +. En terminant la quête unique Turbo boost : libre-échange, les personnages-joueurs obtiendront en récompense 3 jetons énigmatiques du cartel ; en terminant la quête hebdomadaire Turbo boost : croissance infinie, ils en obtiendront 1. Les joueurs et joueuses pourront ainsi obtenir un maximum de 9 jetons énigmatiques du cartel par personnage.
Les négociants So'kir et So'tho se rendront à Dornogal et vous échangeront des armes, bijoux et objets de sortilèges puissants des donjons de la saison 3 et de la manaforge Oméga contre des jetons énigmatiques du cartel dès que vous aurez prouvé en être digne.
De plus, les Gouffres comprendront de nombreuses améliorations :
- augmentation de la progression du périple du Gouffre et des écus obtenus en fin de Gouffre ;
- augmentation des pierres de vaillance hebdomadaires et des écus obtenus dans le butin de l'archéologue ;
- source hebdomadaire d'expérience de compagnon supplémentaire dans le butin de l'archéologue ;
- les niveaux 9 et supérieurs peuvent donner en butin de l'équipement de bataillon de rang Champion 1/8 ;
- des cristaux de mana non corrompus peuvent être obtenus en ouvrant des coffres abondants avec des clés de coffret réparées dans les Gouffres abondants de niveau 9 ou supérieur une fois le rang 3 du périple du Gouffre atteint. Ces cristaux de mana peuvent être échangés contre des bijoux de la voie héroïque auprès de Zah'ran.
Objets
Les effets de dégâts et de caractéristiques des techniques suivantes de la ceinture DISQUE sont réduits de 20 % :
La marque du serment au Crépuscule peut désormais être supprimée.
- Éclairs chargés ;
- Cristal chargé ;
- Chaîne critique ;
- Courant électrique ;
- Explosion d'étincelles ;
- Charge statique.
Interface utilisateur et accessibilité
Gestionnaire de temps de recharge
- Une nouvelle fenêtre a été ajoutée pour permettre d'organiser, de masquer et d'afficher les sorts et les améliorations. Cet outil organise les temps de recharge en trois catégories : essentiel, utilitaire et masqué par défaut. Les améliorations sont classées comme suit : icônes, barres et masquées par défaut. Les sorts peuvent être déplacés pour être réorganisés dans le gestionnaire de temps de recharge, ainsi que dans les différentes catégories. Pour désactiver un sort, faites-le glisser jusque dans la catégorie Masqué par défaut. Les sorts qui n'ont pas été appris peuvent quand même être configurés, mais leur icône est grisée.
- Vous pouvez y accéder en sélectionnant Mode édition > en cliquant sur la fenêtre Gestionnaire de temps de recharge > Paramètres avancés, ou Menu des options > Options avancées > Paramètres avancés.
- Les joueurs et les joueuses peuvent désormais décider si les temps de recharge apparaissent comme des éléments essentiels ou utilitaires, et les améliorations comme des icônes ou des barres.
- De nombreux nouveaux sorts et auras de spécialisation ont été ajoutés mais sont désactivés par défaut.
Alliances récentes
- Un nouvel onglet appelé Alliances récentes a été ajouté dans la fenêtre Social.
- Cet onglet Alliances récentes listera les personnages avec qui vous avez interagi récemment dans le cadre de différentes activités.
- Une icône de personne jaune sera placée à côté des lignes de discussion d'un personnage-joueur d'une alliance récente.
- Nous avons ajouté un réglage afin de vous permettre de cacher votre position aux alliances récentes. Vous le trouverez dans Paramètres > Social.
- Visibilité des fenêtres améliorées en mode édition :
- survoler les noms des fenêtres actives dans celle du mode édition les mettra en surbrillance et affichera « Cliquer pour modifier » ;
- survoler une fenêtre bleue en mode édition permettra désormais d'afficher « Cliquer pour modifier », ainsi que le nom de la fenêtre en encadré d'aide.
- La barre de recherche du grimoire suggère désormais d'afficher les sorts de l'assistance à la rotation.
- Ajout d'une description et d'une ligne de discussion système indiquant le temps restant aux personnages-joueurs pour voter pour abandonner un donjon à nouveau après en avoir raté un.
- Implémentation de nombreuses corrections afin de régler des problèmes d'add-ons lors de signalements avec la recherche de groupe prédéfini :
- correction d'un problème à cause duquel les add-ons donnaient des erreurs après qu'un joueur ou une joueuse avait signalé un groupe en utilisant Signaler de la publicité ;
- la liste de l'outil Recherche de groupe sera mise à jour après n'importe quel type de signalement, pas seulement pour publicité ;
- les groupes signalés n'apparaîtront plus dans la liste lors des recherches suivantes.
- Le pavé de déplacement, accessible via Paramètres > Général, est désormais compatible avec la fonctionnalité Appuyer et maintenir. Vous pouvez trouver cette option dans le menu déroulant de l'icône de rouage de l'interface du pavé de déplacement.
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