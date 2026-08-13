WoW : Comment réinitialiser les points de connaissance des métiers au patch 12.1 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 août 2026 à 19h33
Une réinitialisation des points de connaissance des professions est disponible pour tous les joueurs de WoW Midnight à la suite du déploiement de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek.
WoW : Comment réinitialiser les points de connaissance des métiers au patch 12.1 ?

Le patch 12.1 de WoW Midnight a été déployé le 12 août 2026, et cette mise à jour majeure réserve quelques surprises concernant les métiers, en particulier pour ceux qui regrettent la répartition de leurs points de connaissance. Une réinitialisation est possible, et nous vous expliquons ici la marche à suivre.

Où réinitialiser les points de connaissance des métiers en saison 2 de Midnight ?

Sur WoW Midnight, lorsqu'un point de connaissance est dépensé dans une spécialisation d'un métier, c'est pour toujours. Les erreurs sont donc irréversibles, mais Blizzard a décidé de faire un geste avec le lancement de la Malédiction d'Ula'tek, en accordant UNE réinitialisation complète des points de connaissance pour chacune vos professions. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre à la capitale de Lune-d'Argent, afin d'interagir avec Theremis, le PNJ associé aux réinitialisations de spécialisation.

theremis-wow

Vous le trouverez plus précisément dans le Bazar, le quartier consacré aux métiers de Midnight, aux coordonnées 45, 56, juste à côté de l'atelier de commande et de divers artisans.

localisation-theremis

En cliquant dessus, il vous demandera pour quelle profession vous souhaitez remettre les compteurs à zéro. Sélectionnez le métier concerné, et un message de confirmation apparaîtra. Il vous sera rappelé que cette action ne peut être effectuée qu'une seule fois, et que vous perdrez les recettes apprises en octroyant des points à certaines spécialisations.

reset-KP-wow

Soyez alors certain de votre choix, et veillez à réattribuer correctement vos points après le reset. Néanmoins, si vous avez été assidu dans la collecte depuis le lancement de Midnight, vous devriez avoir pratiquement terminé de récolter tous vos points.

Si vous recherchez de plus amples informations à propos des métiers avec le patch 12.1, n'hésitez pas à consulter la liste des nouvelles recettes et leur mode d'obtention par ici.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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