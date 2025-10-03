WoW Legion Remix : 17 éléments de décoration pour votre Logis à débloquer pendant l'événement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 octobre 2025 à 13h26
Découvrez les objets décoratifs pour votre futur foyer sur Midnight, à récupérer avec WoW Legion Remix dans cet article.
WoW Legion Remix : 17 éléments de décoration pour votre Logis à débloquer pendant l'événement
Alors que The War Within est sur le point de tirer sa révérence pour laisser place à WoW Midnight, les joueurs pourront découvrir le successeur de MoP Remix en octobre 2025, Legion Remix. Ce nouvel événement à durée limité vous fera revivre de manière accélérée l'une des extensions les plus populaires du MMORPG, et sera aussi l'occasion de faire l'acquisition d'éléments de décoration pour votre futur Logis (Housing) sur Midnight.

17 objets de décoration pour votre futur foyer seront disponibles avec Legion Remix

WoW Legion Remix sortira en octobre 2025, et si vous faites partie de ceux qui collectionneront des éléments de décoration pour le futur Logis de Midnight, vous avez tout intérêt à y participer. En effet, Blizzard a partagé une publication sur site officiel le 2 octobre révélant 17 objets ornementaux à récupérer contres des pièces de Bronze avec Legion Remix. 
  • Altar of the Corrupted Flames → Haut-fait : Expédition des îles Brisées, 30 000 Bronze
  • Corruption Pit → Haut-fait : Legion Remix Raids, 30 000 Bronze
  • Demonic Storage Chest → Haut-fait : Armées du Déclin de la Légion, 5 000 Bronze
  • Eredar Lord's Fel Torch → Haut-fait : Front argusséen, 5 000 Bronze
  • Fel Fountain → Haut-fait : Maître mythique, 30 000 Bronze
  • Hanging Felsteel Cage → Haut-fait : Tribu de Haut-Roc, 5 000 Bronze
  • Hanging Felsteel Chain → Haut-fait : La défense des îles Brisées, 5 000 Bronze
  • Large Legion Candle → Haut-fait : Souffrenuit, 2 500 Bronze
  • Legion's Fel Brazier → Haut-fait : Tisse-Rêves, 5 000 Bronze
  • Legion's Fel Torch → Haut-fait : Power of the Obelisks, 5 000 Bronze
  • Legion's Holo-Communicator → Haut-fait : Broken Isles Dungeoneer, 30 000 Bronze
  • Legion Torture Rack → Haut-fait : Heroic Broken Isles World Quests, 10 000 Bronze
  • Sentinel's Moonwing Gaze → Haut-fait : Gardiennes, 30 000 Bronze
  • Small Legion Candle → Haut-fait Large Legion Candle, 2 500 Bronze
  • Tome of the Corrupt → Haut-fait : Cour de Farondis, 10 000 Bronze
  • Vertical Felsteel Chain → Haut-fait Hanging Felsteel Chain, 5 000 Bronze
  • Vrykul Lord's Throne → Haut-fait : Valajar, 20 000 Bronze
objets-logis-legion-remix

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Tous ces objets pourront être obtenus contre la monnaie de l'événement, mais après avoir validé les prérequis indiqués ci-dessus. Ils seront vendus au Bazar de l'Infini, et à compter de la phase 5 de Legion Remix, qui sera déployée le 10 décembre 2025.

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Il vous faudra alors farmer de grandes quantités de bronze, 230 000 pour le tout, et participer activement à l'événement pour recevoir l'intégralité de ces éléments décoratifs, mais le jeu en vaut sans doute la chandelle si vous aspirez à adopter un style corrompu pour l'une des pièces de votre Logis.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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