WoW Légion Remix : Quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives au calendrier de déploiement et à la date de sortie de WoW Légion Remix dans cet article.
Au regard du succès rencontré par WoW
MoP Remix en 2024, Blizzard propose à tous les joueurs de revivre une expérience similaire en 2025, cette fois en redécouvrant de manière accélérée l'extension Légion. Pour bien vous organiser en prévision de son déploiement, nous indiquons ici la date de sortie de WoW Légion Remix.
Quand sortira WoW Légion Remix ?
WoW Légion Remix
est un événement temporaire qui sera déployé en même temps que le patch 11.2.5
de WoW The War Within, et sa date de sortie a été fixée au mercredi 8 octobre 2025 en France.
Néanmoins, à la différence de MoP Remix, Légion Remix introduira du contenu originel toutes les deux semaines
, dans l'objectif de vous faire savourer l'extension. Chaque mise à jour apportera du nouveau contenu et des récompenses inédites à collecter, et Blizzard a partagé les détails relatifs au calendrier de déploiement de Légion Remix :
- 8 octobre - Cieux enflammés : partez pour les îles Brisées avec le contenu original de l'extension Legion et les raids du Cauchemar d'émeraude et du Jugement des Valeureux.
- 22 octobre - L'avènement des Souffrenuit : poursuivez l'histoire des Souffrenuit avec la campagne Insurrection et de nouvelles expéditions à travers les îles Brisées. Redécouvrez le méga-donjon de Legion avec Retour à Karazhan, et relevez le défi du raid du palais Sacrenuit.
- 5 novembre - Déclin de la Légion : établissez une tête de pont sur le rivage Brisé, résistez aux assauts de la Légion et luttez pour vous frayer un chemin jusqu'à la cathédrale de la Nuit éternelle et la tombe de Sargeras.
- 19 novembre - L'éternité d'Argus : revivez la campagne d'Argus à travers trois zones périlleuses. Lancez-vous à l'assaut du Siège du triumvirat et d'Antorus, le Trône ardent.
- 10 décembre - Échos infinis : alors que la ligne temporelle de Legion Remix commence à s'effondrer, faites vos adieux et acceptez le chaos.
Ce calendrier nous permet d'établir une hypothèse quant à la date de fin de Légion Remix : l'événement pourrait se terminer le 24 décembre 2025, à moins que Blizzard ne vous offre un sursis pendant les Fêtes, et vous laisse continuer l'aventure jusqu'à l'aube de l'année 2026.
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