WoW : La planète K'aresh et l'écodôme Al'dani ont été officiellement présentés par Blizzard

Retrouvez la présentation de la région de K'aresh et de ses donjons, effectuée par Blizzard en juillet 2025 dans cet article.
À l'approche de la sortie de la saison 3 de WoW
The War Within, Blizzard dévoile de plus en plus d'informations au sujet de son contenu. Le développeur a résumé les nouveautés à venir concernant la zone de la planète K'aresh, qui deviendra le centre principal de vos activités avec le déploiement de la mise à jour 11.2. Découvrez ce qui vous attend dans le monde des éthériens
, ainsi qu'une présentation du donjon de l'écodôme Al'dani, ci-dessous.
Blizzard présente la région de K'aresh et ses donjons
Les fragments de K'aresh
Sur WoW, K'aresh
est le planète d'origine du peuple éthérien, et les habitants de ce monde coulaient des jours paisibles, jusqu'à l'arrivée du ténébreux Seigneur Dimensius, l'adversaire qu'il vous faudra affronter dans le raid de la Manaforge Oméga.
À présent, des forces obscures tentent de le ramener, et votre mission sera d'empêcher cela, aux côtés d'une alliée pour le moins inattendue...
Le centre névralgique : Tazavesh, le marché dissimulé
La ville principale de la planète K'aresh sera le marché de Tazavesh, il s'agit d'un centre éthérien à partir duquel vous commencerez votre aventure et progresserez dans la campagne. Blizzard a indiqué qu'il comprendra d'ailleurs deux donjons mythiques+ : les rues des merveilles et le stratagème de So'leah.
En arrivant sur les lieux, vous serez invité à compléter la campagne de l'Arpenteur des ombres, puis de terminer « Une invitation ombreuse » pour ouvrir un portail.
La faction principale : l'Entente de K'aresh
Une nouvelle faction sera disponible à K'aresh, l'Entente de K'aresh, une coalition de cartels de négociants et d'Éthériens visant à sauver le monde de Dimensius, l'Omni-dévoreur. Le développeur a souligné qu'il s'agira de « la septième grande faction de The War Within.
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Les points d'intérêt
La liste des points d'intérêts a été dressée par Blizzard :
- L'Assaut des archives
- L'écodôme Primus
- L'écodôme Rhovan
- Le surplomb Zo'Shuul
- Le cap de l'Ombre
- Shan'dorah
- Tazavesh, le marché dissimulé
- Le sanctuaire du Rasoir du Vide
La plongée phasique avec les bandelettes de reshii
Exploitez le pouvoir des Éthériens et voyez le monde à travers leurs yeux. Les bandelettes de reshii, une cape spéciale, vous permettent de prendre une forme énergétique semblable à celle des Éthériens et d'interagir différemment avec le monde qui vous entoure. Elles vous seront utiles lors du raid de la manaforge Oméga, dans le monde ouvert, dans les Gouffres, et bien plus encore, notamment pour vous attaquer à un nouveau type de contenu, la plongée phasique !
Les bandelettes de reshii évolueront de concert avec vous. Les effets visuels changeront ainsi au fur et à mesure de votre progression.
Nouveau donjon : l'écodôme Al'dani
Un nouveau donjon ouvrira ses portes sur la planète K'aresh, l'écodôme Ald'ani. Il comprendra 3 boss, et sera disponible en mode normal, héroïque et mythique.
- Mode normal : niveau d'objet 639 (non améliorable)
- Mode héroïque : niveau d'objet 665 (aventure 4/8)
- Mode mythique : niveau d'objet 681+ (champion 1/8)
Trois boss redoutables
Azhiccar
Les dévoreurs suivent souvent les sillages des grands vers, leurs insatiables congénères, en quête de nouveaux domaines à engloutir. Azhiccar ne fait pas exception à la règle. Cette créature s'est enfoncée dans une terre nouvelle, impatiente d'assouvir sa faim infinie. D'autres dévoreurs sont d'ailleurs susceptibles de succomber à ses appétits, et pourtant, tous continuent de répondre à son appel. Dévorer ou être dévoré, tel est le destin de quiconque se heurte au vortex de sa faim infinie.
Butin
Taah'bat et A'wazj
- Casse-os mandibulaire (masse, main droite)
- Pédicelle d'essaimite frénétique (baguette)
- Épaulettes de paria du désert dévorées (épaules, mailles)
- Gaze d'auxiliaire d'Al'dani (poignets, tissu)
- Bandes d'accès à l'écodôme (poignets, plaques)
- Pantalon taché de postillons (jambes, cuir)
- Parapodes azhiccariennes (bijou)
Véritable bras droit de la Scribe de l'âme, Taah'bat est prêt à tout pour accomplir sa volonté. Le belluaire s'est lié à A'wazj, un traqueur dimensionnel sauvage, dont il a maîtrisé les talents uniques. Le tandem agit à présent en symbiose, entrant et sortant de phase pour frapper quiconque ose menacer la vengeance de la Scribe de l'âme.
Butin
La Scribe de l'âme
- Lance distordue frappe-sorts (arme d'hast)
- Carabine du désert de Taah'bat (arme à feu)
- Bandelettes de fidèle des déserts (tête, tissu)
- Gilet en cuir de traqueur renforcé (torse, cuir)
- Ceinturon de Foi absolue (poignets, plaques)
- Grèves du tandem sauvage (pieds, mailles)
- Griffe dimensionnelle incorporelle (bijou)
La Scribe de l'âme dirigeait autrefois les oracles de K'aresh, mais depuis la destruction de ce monde, son groupe hante les vastes étendues désertiques. C'est là, au milieu de ces terres hostiles, qu'elle a lancé sa croisade vengeresse. La Scribe de l'âme a prêté d'antiques serments de vengeance et juré d'anéantir les adversaires de Salhadaar et tout ce qu'ils ont bâti. Et maintenant qu'elle a redécouvert ses anciens pouvoirs, ce dôme semble condamné.
Butin
- Croisée prédestinée (épée à deux mains)
- Dague tabiqa de la Scribe de l'âme (dague, main droite)
- Protection au clair des étoiles (bouclier, main gauche)
- Mantelet du destin meurtri (épaules, cuir)
- Tunique de revanche jurée (torse, mailles)
- Caresse de l'ancien oracle (mains, tissu)
- Murmures de K'aresh (anneau)
- Lis de la trame éternelle (bijou)
Hauts faits de donjon
- Écodôme Al'dani : triompher de la Scribe de l'âme dans l'écodôme Al'dani.
- Écodôme Al'dani – mode héroïque : triompher de la Scribe de l'âme dans l'écodôme Al'dani en mode héroïque ou supérieur.
- Écodôme Al'dani – mode mythique : triompher de la Scribe de l'âme dans l'écodôme Al'dani en mode mythique ou clé mythique.
- Héros mythique – écodôme Al'dani : terminer l'écodôme Al'dani en mode mythique de niveau 10 ou supérieur dans le temps imparti.
Trouvez votre chemin avec les pierres d'accès
Les points de contrôle des donjons deviennent des pierres d'accès afin de vous offrir une représentation plus percutante de vos progrès.
Pour vous faciliter la vie, notamment en cas de mort tragique du groupe, de nouvelles icônes apparaîtront sur la carte pour vous indiquer où trouver ces fameuses pierres d'accès.
La saison 3 de WoW The War Within
commencera à partir du 6 août 2025, pour en savoir plus, retrouvez le calendrier de sortie de la mise à jour 11.2 dans notre article.
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