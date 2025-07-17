WoW : La planète K'aresh et l'écodôme Al'dani ont été officiellement présentés par Blizzard



le 17 juillet 2025 à 12h26 Publié par Amandine Paccou le 17 juillet 2025 à 12h26

Retrouvez la présentation de la région de K'aresh et de ses donjons, effectuée par Blizzard en juillet 2025 dans cet article.