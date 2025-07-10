WoW : Une alliée inattendue se joindra à vous dans la Manaforge Oméga

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 juillet 2025 à 11h35
Blizzard a partagé un teaser de la saison 3 de WoW The War Within, révélant ainsi une collaboration surprenante.
WoW : Une alliée inattendue se joindra à vous dans la Manaforge Oméga
La mise à jour 11.2 de WoW The War Within sortira à partir du 6 août 2025, ce qui permettra aux joueurs de découvrir la planète K'aresh, mais aussi de parcourir le raid inédit de la Manaforge Oméga. Votre objectif sera d'arrêter le Seigneur du Vide Dimensius de consumer le monde des éthériens, mais il apparaît que la campagne vous réserve une surprise. Blizzard a partagé un teaser présentant votre future alliée le 9 juillet.

Xal'atath sera votre alliée dans la Manaforge Oméga

La saison 3 de WoW The War Within marquera le dernier chapitre de l'extension avant le lancement de Midnight, et Blizzard a dévoilé une bande-annonce concernant cette mise à jour 11.2 en juillet 2025. Celle-ci révèle une alliance pour le moins inattendue, entre Alleria Coursevent, l'Arpenteur des ombres et Xal'atath, l'antagoniste majeure de The War Within.

Miniature vidéo

En effet, vous devrez vous allier à elle et voyager vers les ruines de K'aresh pour contrer les plans de Dimensius, désireux de consumer ce qu'il reste de la planète. Dans la cinématique, Alleria se montre réticente à l'idée de faire équipe avec Xal'atath, mais l'Arpenteur des ombres ne lui laisse pas vraiment le choix et lui demande de lui accorder sa confiance, puisque toutes les deux partagent un objectif commun.

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Cette collaboration de circonstance pourrait néanmoins ne pas perdurer. Lorsque Dimensius tombera, il est tout à fait probable que Xal'atath redevienne une ennemie. Quoi qu'il arrive ensuite, elle vous apportera son aide au sein de la Manaforge Oméga, une information repérée sur le PTR par l'intermédiaire du journal des rencontres. Le raid ouvrira progressivement, à partir du 13 août. Pour en savoir plus, retrouvez le calendrier de sortie de la saison 3 dans notre article.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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