WoW : Quelle est la date de sortie de la saison 3 ?

Retrouvez le calendrier de sortie du patch 11.2 de WoW The War Within, marquant le lancement de la saison 3, dans cet article.
WoW
The War Within laissera bientôt sa place à Midnight et à la très attendue fonctionnalité Housing, mais avant d'en arriver là, une ultime saison sera disponible à partir du mois d'août 2025. Cette dernière sera marquée par l'ouverture du raid de la Manaforge Oméga, et par l'exploration de la planète K'aresh, le fief des éthériens. Afin de vous aider à bien vous préparer à ce dernier chapitre, nous vous indiquons ici les dates de sortie clés de la saison 3 de WoW.
Quand sortira la saison 3 de WoW The War Within ?
La troisième et dernière saison de WoW The War Within amènera une multitude de nouveautés
:
- Zone de K'aresh
- Raid de la Manaforge Oméga abritant Dimensius, le plus gros boss de l'histoire du MMORPG
- Le donjon de l'écodôme Al'dani
- Le gouffre l'Assaut des archives
- Un nouveau boss mondial, Reshanor le détaché
- Des changements en Mythique+
- Des équilibrages de classe
- Des dizaines de montures et de mascottes supplémentaires
Blizzard a fixé la date de sortie de la saison 3 (patch 11.2), Les Spectres de K'aresh, au mercredi 6 août 2025 en France.
Cependant, tous les ajouts ne seront pas disponibles à compter de cette date, mais un peu plus tard.
Calendrier de sortie du patch 11.2 de WoW
Le développeur a communiqué le calendrier de sortie de la saison 3 de The War Within,
en prenant soin de préciser quand sera déployé le raid de la Manaforge Oméga
. L'instance ouvrira ses portes à partir du 13 août 2025
.
Semaine du 6 août
Semaine du 13 août
- Chapitres de campagne 1 à 3
- Donjons : donjons en mode normal, héroïque et mythique 0 (à l'exception de Tazavesh)
- Gouffres (tous les paliers, pas de Gouffres abondants ou de clés)
- Début de la progression de la grande chambre forte
Semaine du 20 août
- Chapitre 4 de la campagne et épilogue de l'extension
- Raid Manaforge Oméga : aile 1 de l'outil Raids en mode normal, héroïque et mythique.
- Nouveau boss hors instance : Reshanor le Détaché.
- Donjons : mode mythique +, Tazavesh : les rues des merveilles et le stratagème de So'leah (tous les modes de difficulté), ainsi que Tazavesh : le marché dissimulé en mode difficile.
- Saison 3 de JcJ.
- Gouffres : Gouffres abondants et clés, boss de défi, nouveaux niveaux et bibelots pour Brann.
- Les récompenses de la grande chambre forte sont débloquées.
Semaine du 27 août
- Raid manaforge Oméga : aile 2 de l'outil Raids et mode histoire.
- Raid manaforge Oméga : aile 3 de l'outil Raids.
Il ne vous reste donc que quelques semaines pour bien vous préparer à l'arrivée de l'ultime saison de WoW The War Within
, qui arrivera en plein cœur de l'été 2025.
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