WoW : Comment invoquer les rares élites des Cartels à Terremine ?

Retrouvez la marche à suivre pour invoquer les rares élites des Cartels sur WoW dans cet article (M.A.G.N.E.T.O, Giovante, Voltarc l'Électrique et Mâche-ferraille) dans cet article.
La mise à jour 11.1 de WoW
The War Within a ouvert les portes de la capitale des Gobelins aux joueurs. Terremine
cache ses propres secrets, et les rares des Cartels en font partie. Pour vous aider à décrocher les butins qu'ils gardent, nous vous expliquons ici comment invoquer les rares élites des Cartels
.
Où trouver les rares élites des Cartels ?
Vaincre des créatures rares à Terremine
sur WoW The War Withi
n offre divers butins, et celles associées aux Cartels permettent de recevoir du Renom pour les Cartels de Terremine et celui que vous avez choisi de soutenir
dans la semaine. Il en existe 4, mais une cinquième liée à Darkfuse Solutions
, « Darkfuse Precipitant », a aussi été dévoilée par Blizzard.
Quoi qu'il en soit, ces rares élites ne peuvent être invoqués que d'une façon spécifique et par un joueur soutenant le Cartel correspondant.
Tout le monde peut toutefois participer à leur élimination lorsqu'elles apparaissent, et recevoir 100 points de réputation auprès des Cartels de Terremine et 150 points auprès du Cartel affilié (une fois par semaine)
. Les invocations s'effectuent à partir du niveau 6 de Renom avec les Cartels.
Voici où trouver les 4 élites rares des Cartels de Terremine
:
Comment invoquer M.A.G.N.E.T.O ?
Pour faire apparaître M.A.G.N.E.T.O
, un joueur lié au Cartel Baille-Fonds devra se rendre dans l'atelier de recyclage et interagir avec Ragzy Argentfacile
, à l'étage, puis remplir le MAGNO-SCRAPPER 9000 de morceaux de ferraille à récupérer aux alentours au sol ou sur des récupérateurs ennemis. Lorsqu'il sera plein, le boss se montrera.
Comment invoquer Giovante ?
L'invocation de Giovante
nécessite un joueur affilié au Cartel Gentepression. Celui-ci devra s'adresser au Technicien de rappel de Brouillecaboche
pour déclencher l'événement, qui demandera de jeter des barils sur des ennemis, sauver des clients avec un harpon et ramasser des miniatures. Une fois la jauge à 100 %, le boss apparaîtra.
Comment invoquer Voltarc l'Électrique ?
Voltarc l'Électrique
ne peut être vaincu que si un joueur lié au Cartel des Flots Noirs parle à Frankle le batelier
pour lancer un événement consistant à alimenter un extracteur d'énergie en collectant du verre au fond du lac. Tuer des anguilles électriques augmentera également la progression, et lorsque l'extracteur sera chargé à 100 %, cliquez dessus pour que le boss surgisse.
Comment invoquer Mâche-ferraille ?
Le rare élite du Cartel de la KapitalRisk est Mâche-ferraille
, et il peut être invoqué en s'entretenant avec le Mineur à ferrailles Krazzik
. Dès que l'événement commencera, votre mission sera de recharger une foreuse en récupérant des batteries ou en éliminant des créatures explosives.
Notez enfin que vaincre les élites rares des Cartels sur WoW The War Within
vous aidera à valider le haut fait Aventurier de Terremine
, demandant de terminer 10 combats spéciaux à Terremine.
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