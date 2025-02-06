WoW : Le cinquième cartel de Terremine serait connu

Des données dataminées auraient permis d'identifier le cartel secret de Terremine à venir sur WoW avec le patch 11.1 de The War Within.
En février 2025, Blizzard partageait des détails concernant les 4 cartels de Terremine
, qui feront leur entrée sur WoW
avec le patch 11.1. Les joueurs pourront soutenir le clan de leur choix dans la capitale de Terremine, mais il s'avère qu'un cinquième cartel secret existe également. Le développeur a gardé le silence sur ce point, mais des données dataminées permettraient d'en apprendre un peu plus là-dessus.
Darkfuse Solutions, le cartel de Gallywix, serait le cinquième de Terremine
Terremine, la capitale des Gobelins, sera dominée par 4 cartels : Baille-Fonds, Gentepression, Flots noirs et KapitalRisk, des noms que vous avez sans doute déjà rencontrés au cours de vos aventures en Azeroth. Or, le cinquième qu'a évoqué Blizzard sans révéler de détails, serait celui lié à Gallywix
lui-même, « Darkfuse Solutions »
. Il aurait été créé par le prince marchand pour « protéger » les habitants et les ressources de la ville, et cette association louche sera présentée comme votre ennemie tout au long de la narration, du moins jusqu'à ce que vous accédiez au raid de la Libération de Terremine.
Une fois Gallywix vaincu, les gobelins de Darkfuse Solutions risquent de devenir vos alliés, sans doute en prétextant que leur alliance passée n'était que du business. Nous ne savons pas exactement quand vous pourrez commencer à améliorer votre Renom avec ce cartel, mais le fait qu'un mode Histoire sera disponible pour Gallywix, nous pouvons imaginer que cette possibilité vous sera donnée assez rapidement après la sortie du patch 11.1.
Pour augmenter votre Renom avec Darkfuse Solutions, il se peut que vous ayez à collecter une nouvelle monnaie, « Market Research »
, mais aucun détail supplémentaire n'a été trouvé pour le moment à ce sujet. Néanmoins, quelques récompenses
se sont dévoilées, et les modèles ont été partagés sur Wowhead :
- A Long Fuse, titre : Atteindre le rang Exalté avec Darkfuse Solutions
- Atomic Regoblinator, jouet : « Regoblinise » quiconque marche dessus. Durée de 3 minutes. Recharge de 12 heures.
- Darkfuse Demolisher, monture terrestre
- Darkfuse Spy-Eye, monture aérienne
Blizzard n'a pas confirmé ces informations, mais les joueurs avaient déjà établi l'hypothèse de Darkfuse Solutions en tant que cinquième cartel de Terremine avant que les dataminages n'aient lieu. Il faudra toutefois patienter jusqu'à la sortie officielle de la mise à jour pour en avoir le cœur net.
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