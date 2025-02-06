WoW : Le cinquième cartel de Terremine serait connu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 février 2025 à 10h24
Des données dataminées auraient permis d'identifier le cartel secret de Terremine à venir sur WoW avec le patch 11.1 de The War Within.
WoW : Le cinquième cartel de Terremine serait connu
En février 2025, Blizzard partageait des détails concernant les 4 cartels de Terremine, qui feront leur entrée sur WoW avec le patch 11.1. Les joueurs pourront soutenir le clan de leur choix dans la capitale de Terremine, mais il s'avère qu'un cinquième cartel secret existe également. Le développeur a gardé le silence sur ce point, mais des données dataminées permettraient d'en apprendre un peu plus là-dessus.

Darkfuse Solutions, le cartel de Gallywix, serait le cinquième de Terremine

Terremine, la capitale des Gobelins, sera dominée par 4 cartels : Baille-Fonds, Gentepression, Flots noirs et KapitalRisk, des noms que vous avez sans doute déjà rencontrés au cours de vos aventures en Azeroth. Or, le cinquième qu'a évoqué Blizzard sans révéler de détails, serait celui lié à Gallywix lui-même, « Darkfuse Solutions ». Il aurait été créé par le prince marchand pour « protéger » les habitants et les ressources de la ville, et cette association louche sera présentée comme votre ennemie tout au long de la narration, du moins jusqu'à ce que vous accédiez au raid de la Libération de Terremine. 

gallywix
Une fois Gallywix vaincu, les gobelins de Darkfuse Solutions risquent de devenir vos alliés, sans doute en prétextant que leur alliance passée n'était que du business. Nous ne savons pas exactement quand vous pourrez commencer à améliorer votre Renom avec ce cartel, mais le fait qu'un mode Histoire sera disponible pour Gallywix, nous pouvons imaginer que cette possibilité vous sera donnée assez rapidement après la sortie du patch 11.1.

Pour augmenter votre Renom avec Darkfuse Solutions, il se peut que vous ayez à collecter une nouvelle monnaie, « Market Research », mais aucun détail supplémentaire n'a été trouvé pour le moment à ce sujet. Néanmoins, quelques récompenses se sont dévoilées, et les modèles ont été partagés sur Wowhead :
  • A Long Fuse, titre : Atteindre le rang Exalté avec Darkfuse Solutions
  • Atomic Regoblinator, jouet : « Regoblinise » quiconque marche dessus. Durée de 3 minutes. Recharge de 12 heures.
  • Darkfuse Demolisher, monture terrestre
  • Darkfuse Spy-Eye, monture aérienne
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Blizzard n'a pas confirmé ces informations, mais les joueurs avaient déjà établi l'hypothèse de Darkfuse Solutions en tant que cinquième cartel de Terremine avant que les dataminages n'aient lieu. Il faudra toutefois patienter jusqu'à la sortie officielle de la mise à jour pour en avoir le cœur net.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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