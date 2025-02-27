WoW : Comment choisir un cartel ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 février 2025 à 14h41
Retrouvez des informations pour choisir votre Cartel de la semaine sur WoW The War Within dans cet article.
WoW : Comment choisir un cartel ?
Lorsque vous aurez fait vos premiers pas dans Terremine, la capitale des Gobelins arrivée avec le patch 11.1 de WoW The War Within, l'une des premières choses que vous devrez faire sera de soutenir l'un des cartels. Afin de vous faire gagner du temps, nous vous expliquons comment faire et quel cartel choisir ci-dessous.

Comment choisir un Cartel à Terremine ?

Après avoir accompli les quêtes scénarisées d'introduction en étant entré pour la première fois à Terremine sur WoW The War Within, vous serez autorisé à interagir avec Kaydee Racketring à l'Hôtel incontinental en 42.8, 52.0. 

localisation-pnj-cartel
Ce PNJ vous proposera alors de choisir un Cartel pour lequel vous travaillerez pour la semaine, et augmenterez donc votre Renom à travers les Expéditions :
  • Baille-Fonds 
  • Gentepression
  • Flots noirs
  • KapitalRisk 
cartel-terremine-choix
Cette décision ne sera pas à prendre à la légère puisque tous les personnages constituant votre bataillon seront concernés. Néanmoins, il sera toujours possible de changer d'allégeance la semaine suivante. Ceux souhaitant améliorer leur Renom avec les Cartels non sélectionnés devront remplir les missions secondaires en se rendant à la Gare Centrale Slam.

Quel Cartel choisir ?

Le choix du Cartel est totalement subjectif et dépend de vos attentes. La seule différence est liée aux récompenses à débloquer, qui varient selon le Cartel sélectionné, c'est pourquoi nous vous recommandons de les consulter au préalable.
Pour en savoir plus sur les récompenses des à récupérer, retrouvez notre article présentant les butins de Renom des Cartels dans notre article.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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