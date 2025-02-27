WoW : Comment choisir un cartel ?

Retrouvez des informations pour choisir votre Cartel de la semaine sur WoW The War Within dans cet article.
Lorsque vous aurez fait vos premiers pas dans Terremine
, la capitale des Gobelins arrivée avec le patch 11.1 de WoW
The War Within, l'une des premières choses que vous devrez faire sera de soutenir l'un des cartels. Afin de vous faire gagner du temps, nous vous expliquons comment faire et quel cartel choisir
ci-dessous.
Comment choisir un Cartel à Terremine ?
Après avoir accompli les quêtes scénarisées d'introduction en étant entré pour la première fois à Terremine
sur WoW The War Within
, vous serez autorisé à interagir avec Kaydee Racketring
à l'Hôtel incontinental en 42.8, 52.0.
Ce PNJ vous proposera alors de choisir un Cartel
pour lequel vous travaillerez pour la semaine, et augmenterez donc votre Renom à travers les Expéditions :
- Baille-Fonds
- Gentepression
- Flots noirs
- KapitalRisk
Cette décision ne sera pas à prendre à la légère puisque tous les personnages constituant votre bataillon seront concernés. Néanmoins, il sera toujours possible de changer d'allégeance la semaine suivante. Ceux souhaitant améliorer leur Renom avec les Cartels non sélectionnés devront remplir les missions secondaires en se rendant à la Gare Centrale Slam.
Quel Cartel choisir ?
Le choix du Cartel
est totalement subjectif et dépend de vos attentes. La seule différence est liée aux récompenses à débloquer, qui varient selon le Cartel sélectionné, c'est pourquoi nous vous recommandons de les consulter au préalable.
- Cartel Baille-Fonds → Peinture : rouge hors limite, monture terrestre Grogneur cuirassé cramoisi, familier Cameloteur de Baille-Fonds, jouet Boutique en boîte
- Cartel Gentepression → Peinture : vert gobelin, monture volante Vilaine machine volante verte, un familier Somnol, jouet Élixir Brouillecaboche éternel
- Cartel des Flots Noirs → Peinture : bleu ondulant, monture terrestre broyeur gobelin bleu, familier Mécasaure brise-vague, jouet Barge de pêche personnelle
- KapitalRisk → Peinture : jaune uranium, monture volante fusée gobeline jaune, familier Poing-roquette, jouet Lancer de lame de scie
Pour en savoir plus sur les récompenses des à récupérer, retrouvez notre article présentant les butins de Renom des Cartels dans notre article
.
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