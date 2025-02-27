WoW : La localisation des créatures rares de Terremine, la carte détaillée

Retrouvez une carte présentant les points d'apparition des créatures rares de Terremine sur WoW The War Within dans cet article.
Terremine vient d'ouvrir ses portes sur WoW
The War Within, et les joueurs peuvent enfin découvrir l'immense capitale des Gobelins dirigée par les différents cartels. La ville regorge de secrets, et pour vous aider à tous les percer, une carte présentant les points d'apparition de créatures rares
a été partagée.
La localisation des rares de Terremine a été révélée
Il est difficile de s'acclimater à des lieux nouveaux, c'est pourquoi Blizzard a communiqué une information importante à la suite du déploiement du patch 11.1 de WoW
. En effet, le développeur a donné un coup de pouce aux joueurs sur X en partageant une carte des créatures rares de Terremine.
Ainsi, vous pouvez espérer croiser :
Rares
- Scrapbeak
- Ratspit
- Tally Doublespeak
- Slimesby
- V.V. Goosworth
- Thwack
- S.A.L.
- Nitro
- Candy Stickemup
- Grimewick
- Swigs Farsight
Rares Élites
- Ephemeral Agent Lathyd
- The Junk-Wall
- Slugger the Smart
- Chief Foreman Gutso
- Flyboy Snoot
Élites des Cartels
- M.A.G.N.O. – Cartel Bilgewater
- Giovante – Cartel Steamwheedle
- Scrapchewer – Venture Company
- Volstrike le Chargé – Cartel Blackwater
- Darkfuse Precipitant – Darkfuse Solutions (hypothèse)
Les rares
ont des délais de réapparition indépendants et peuvent être vaincus par un seul joueurs, quelle que soit sa classe. Au contraire les élites
sont liés puisqu'un seul se montre à la fois, et une nouvelle apparition a lieu deux minutes après qu'un élite ait été vaincu. Enfin, les élites des Cartels
ne peuvent être repérés qu'en ayant atteint le niveau 6 de Renom avec les Cartels de la ville, et en étant affilié au cartel associé au boss.
N'hésitez donc pas à enregistrer cette carte
si vous aspirez à explorer Terremine
de manière optimale et décrocher les butins gardés par les rares de la capitale.
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