WoW : Comment se rendre à Terremine ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 février 2025 à 13h38
Retrouvez des informations pour accèder à la capitale des Gobelins sur WoW The War Within, Terremine.
WoW : Comment se rendre à Terremine ?
Le patch 11.1 de WoW The War Within a été déployé en février 2025 et tous les joueurs peuvent depuis découvrir une nouvelle ville, Terremine, la capitale dominées par les Gobelins et leurs cartels. Afin de vous faire gagner un peu de temps, nous vous expliquons ici comment entrer dans Terremine (Undermine).

Comment aller à Terremine sur WoW The War Within ?

Pour être autorisé à pénétrer dans Terremine sur WoW The War Within, vous devrez d'abord avoir terminé la campagne de l'extension sur au moins l'un de vos personnages. Si tel est le cas, faites route en direction de Dornogal pour interagir avec Renzik « le kriss » dans la salle des Fondations en 42, 27.

renzik

Notez que normalement, vous devriez la recevoir en vous connectant, alors vérifiez bien que vous ne l'avez pas déjà dans votre journal avant de vous diriger vers Dornogal. Quoi qu'il en soit, la suite « When Opportunity Explodes », vous mènera vers les Abîmes retentissants à la halte de l'Aubaine. Vous remarquerez tout de suite que la zone a subi quelques changements, puisqu'un trou gigantesque a vu le jour dans le sud pour que vous puissiez entrer dans « Verdant Gutters ».

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En suivant la série de quêtes, vous finirez par atterrir à Rocket Station, puis à Terremine. Vous aurez aussi l'opportunité de faire des allers et retours entre la capitale et les Abîmes retentissants quand bon vous semble à partir de la Gutterside Rocket Station.

terremine-acces
Vous pourrez dès lors installer un téléporteur entre Terremine et Dornogal, utilisable par votre bataillon. Pour ce faire, il vous suffira de vous entretenir avec Rustol localisé en 27.6, 54.2 et compléter sa quête. Le portail allant de Dornogal à Terremine sera disponible en même temps, et situé aux coordonnées 52, 51. 

teleporteur-terremine

Pour aller plus loin et commencer à explorer la capitale comme il se doit, retrouvez la carte indiquant la localisation des créatures rares de Terremine dans notre article ou choisissez tout de suite votre Cartel de la semaine.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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