WoW : Comment se rendre à Terremine ?

Retrouvez des informations pour accèder à la capitale des Gobelins sur WoW The War Within, Terremine.
Le patch 11.1 de WoW
The War Within a été déployé en février 2025 et tous les joueurs peuvent depuis découvrir une nouvelle ville, Terremine, la capitale dominées par les Gobelins et leurs cartels. Afin de vous faire gagner un peu de temps, nous vous expliquons ici comment entrer dans Terremine (Undermine).
Comment aller à Terremine sur WoW The War Within ?
Pour être autorisé à pénétrer dans Terremine
sur WoW The War Within
, vous devrez d'abord avoir terminé la campagne de l'extension
sur au moins l'un de vos personnages. Si tel est le cas, faites route en direction de Dornogal pour interagir avec Renzik « le kriss »
dans la salle des Fondations en 42, 27.
Notez que normalement, vous devriez la recevoir en vous connectant, alors vérifiez bien que vous ne l'avez pas déjà dans votre journal avant de vous diriger vers Dornogal. Quoi qu'il en soit, la suite « When Opportunity Explodes
», vous mènera vers les Abîmes retentissants à la halte de l'Aubaine.
Vous remarquerez tout de suite que la zone a subi quelques changements, puisqu'un trou gigantesque a vu le jour dans le sud pour que vous puissiez entrer dans « Verdant Gutters
».En suivant la série de quêtes, vous finirez par atterrir à Rocket Station, puis à Terremine.
Vous aurez aussi l'opportunité de faire des allers et retours entre la capitale et les Abîmes retentissants quand bon vous semble à partir de la Gutterside Rocket Station.
Vous pourrez dès lors installer un téléporteur entre Terremine et Dornogal
, utilisable par votre bataillon. Pour ce faire, il vous suffira de vous entretenir avec Rustol localisé en 27.6, 54.2 et compléter sa quête. Le portail allant de Dornogal à Terremine sera disponible en même temps, et situé aux coordonnées 52, 51.
Pour aller plus loin et commencer à explorer la capitale comme il se doit, retrouvez la carte indiquant la localisation des créatures rares de Terremine dans notre article
ou choisissez tout de suite votre Cartel de la semaine
.
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