Blizzard s'apprête à vivre « la plus grande année de son histoire », 2026 marquera les 35 ans de l'entreprise

Johanna Faries, la présidente de Blizzard, a déclaré en décembre 2025 que son entreprise avait de grands projets pour 2026.
Si vous passez du temps sur WoW
ou Diablo IV
, 2026 risque de vous réserver de très belles surprises puisque cette année sera celle des 35 ans de Blizzard. La présidente de l'entreprise a pris la parole dans une interview accordée au média Variety
, et ses propos valent le détour.
Blizzard a de grandes ambitions pour 2026
Johanna Faries, la présidente de Blizzard, a évoqué les projets de l'entreprise pour 2026 dans une interview publiée en décembre 2025 par Variety. Elle a ainsi confié que les joueurs de Diablo et de Warcraft pouvaient s'attendre à ce qu'elle espère être « la plus grande année de l'histoire de Blizzard », car le géant du monde vidéoludique suit une « vision audacieuse »
.
Blizzard est alors en train de se préparer à de grandes choses en 2026, et Johanna Faries a ajouté « se préparer à de vastes offensives » pour ses franchises principales. Certaines nouveautés seront exposées au cours de la BlizzCon de 2026, qui aura lieu en septembre.
Je pense que nous ressentons une immense fierté quant à ce qui va être dévoilé, pas seulement à la BlizzCon, mais aussi tout au long de la période qui y mènera. Tout le monde est mobilisé, et c'est une période vraiment passionnante.
La présidente souhaite en outre faire de Blizzard « la meilleure entreprise de jeux et de divertissement au monde »
, et que ce que la société présentera lors de la BlizzCon l'an prochain vise à « refléter pleinement cette ambition, à une échelle encore plus grande »
.
À quoi s'attendre ?
Pour l'instant, nous n'avons que très peu de pistes quant aux projets de Blizzard pour 2026, mais Diablo IV
connaîtra le lancement de sa seconde extension, Lord of Hatred, en avril, et a déjà frappé fort en déployant la classe du paladin en saison 11 en accès anticipé. 2026 sera aussi l'occasion de célébrer les 10 ans d'Overwatch
, et WoW
s'apprête à accueillir Midnight.
Des rumeurs à propos d'une sortie de Classic+
, avec une annonce pendant la BlizzCon 2026, circulent depuis plusieurs semaines sur Internet, et il est vrai qu'une telle nouvelle ravirait profondément la communauté Classic du MMORPG, qui regrette de ne pas véritablement trouver chaussure à son pied pour le moment.
Le mystère des ambitions de Blizzard pour 2026 reste donc entier, et laisse le champ libre aux hypothèses les plus folles. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits ou suppositions en commentaire, le débat est à présent plus que jamais ouvert.
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