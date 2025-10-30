WoW Classic : Une rumeur étrange circule, Infinite Classic pourrait voir le jour en 2027

En octobre 2025, une publication partagée sur un forum fait courir une rumeur surprenante annonçant la sortie de WoW Infinite Classic d'ici 2027.
En octobre 2025, alors que beaucoup de joueurs de WoW Classic
se désespèrent d'une annonce de Blizzard relative à la sortie de serveurs Classic+
, une publication étonnante partagée sur un forum fait courir une rumeur folle, se propageant sur plusieurs Discord : Classic+ pourrait sortir en 2027.
Une potentielle fuite dévoilerait WoW Infinite Classic
Si vous passez du temps sur les différents Discord de classe, ou si vous visionnez des streams sur Twitch en octobre 2025, vous avez peut-être vu passer cette publication surprenante : Classic+ s'appellerait Infinite Classic, serait annoncé en 2026 pendant la Blizzcon, et sortirait en 2027.
Des détails complémentaires auraient même été communiqués, par exemple l'ajout de 3 donjons inédits dès le lancement, le fait qu'il y aurait une version Hardcore, l'arrivée de la race des Elfes de sang pour les deux factions, ou encore, une classe inédite. En plus de cela, l'intervenant anonyme a indiqué que WoD Classic ne sortira pas
, et que les serveurs MoP deviendront permanents (ERA), et que les personnages s'y trouvant pourront être transférés sur les versions modernes du MMORPG.
Concernant Classic Classic, l'aventure s'arrêterait sur Wotlk, sous la forme de serveurs ERA. Enfin, pour patienter jusqu'à Infinite Classic
, de nouveaux serveurs SoD pourraient ouvrir, comprenant une version Hardcore. La découverte de runes y serait moins contraignante, et le déploiement des phases plus rapides que sur l'originale.
Info ou intox ?
Au regard de l'abondance d'informations alléchantes, le doute à propos de la véracité de cette fuite est plus que permis.
Si tout cela était vrai, la nouvelle s'apparenterait à ce que la communauté espère, ce qui paraît un peu trop beau pour être vrai. Il pourrait donc s'agir d'un troll, mais a contrario, des éléments pourraient laisser penser que tout n'est pas faux, par exemple si l'on se réfère aux dates transmises : une sortie en 2027 serait cohérent avec le calendrier de MoP Classic, surtout si une aventure accélérée sur SoD est disponible avant. Le Trône du tonnerre devrait sortir en décembre prochain, et TBC cet hiver sur les serveurs anniversaire.
L'avenir de WoW Classic
est à ce jour très incertain, d'autant que Blizzard garde le silence à ce sujet. La dernière Blizzcon ne nous a rien appris en la matière, ce qui permet aux hypothèses les plus incroyables de se propager dans ce contexte. Seule une annonce officielle de la part du développeur pourrait y mettre un terme, et rassurer enfin la communauté Classic sur le devenir de leurs versions favorites du MMORPG.
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