WoW Classic : Une rumeur étrange circule, Infinite Classic pourrait voir le jour en 2027

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 octobre 2025 à 11h27
En octobre 2025, une publication partagée sur un forum fait courir une rumeur surprenante annonçant la sortie de WoW Infinite Classic d'ici 2027.
WoW Classic : Une rumeur étrange circule, Infinite Classic pourrait voir le jour en 2027
En octobre 2025, alors que beaucoup de joueurs de WoW Classic se désespèrent d'une annonce de Blizzard relative à la sortie de serveurs Classic+, une publication étonnante partagée sur un forum fait courir une rumeur folle, se propageant sur plusieurs Discord : Classic+ pourrait sortir en 2027.

Une potentielle fuite dévoilerait WoW Infinite Classic

Si vous passez du temps sur les différents Discord de classe, ou si vous visionnez des streams sur Twitch en octobre 2025, vous avez peut-être vu passer cette publication surprenante : Classic+ s'appellerait Infinite Classic, serait annoncé en 2026 pendant la Blizzcon, et sortirait en 2027. 

fuite-infinite-classic
Des détails complémentaires auraient même été communiqués, par exemple l'ajout de 3 donjons inédits dès le lancement, le fait qu'il y aurait une version Hardcore, l'arrivée de la race des Elfes de sang pour les deux factions, ou encore, une classe inédite. En plus de cela, l'intervenant anonyme a indiqué que WoD Classic ne sortira pas, et que les serveurs MoP deviendront permanents (ERA), et que les personnages s'y trouvant pourront être transférés sur les versions modernes du MMORPG.

À lire également

WoW Classic : Faut-il continuer après Mists of Pandaria ?

WoW Classic : Faut-il continuer après Mists of Pandaria ?

Concernant Classic Classic, l'aventure s'arrêterait sur Wotlk, sous la forme de serveurs ERA. Enfin, pour patienter jusqu'à Infinite Classic, de nouveaux serveurs SoD pourraient ouvrir, comprenant une version Hardcore. La découverte de runes y serait moins contraignante, et le déploiement des phases plus rapides que sur l'originale.

Info ou intox ?

Au regard de l'abondance d'informations alléchantes, le doute à propos de la véracité de cette fuite est plus que permis. Si tout cela était vrai, la nouvelle s'apparenterait à ce que la communauté espère, ce qui paraît un peu trop beau pour être vrai. Il pourrait donc s'agir d'un troll, mais a contrario, des éléments pourraient laisser penser que tout n'est pas faux, par exemple si l'on se réfère aux dates transmises : une sortie en 2027 serait cohérent avec le calendrier de MoP Classic, surtout si une aventure accélérée sur SoD est disponible avant. Le Trône du tonnerre devrait sortir en décembre prochain, et TBC cet hiver sur les serveurs anniversaire.

Chargement du sondage...

0 votant

L'avenir de WoW Classic est à ce jour très incertain, d'autant que Blizzard garde le silence à ce sujet. La dernière Blizzcon ne nous a rien appris en la matière, ce qui permet aux hypothèses les plus incroyables de se propager dans ce contexte. Seule une annonce officielle de la part du développeur pourrait y mettre un terme, et rassurer enfin la communauté Classic sur le devenir de leurs versions favorites du MMORPG.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

commentaire (0)