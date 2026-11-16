WoW Forever : Réputation avec l'Administration commerciale d'Azeroth et les Transports logistiques de Durotar, comment l'améliorer ?

Retrouvez des indications pour augmenter votre réputation avec les Transports logistiques de Durotar (Horde) ou l'Administration commerciale d'Azeroth (Alliance) sur WoW Forever dans cet article.

De nouvelles factions sont disponibles dès le lancement de WoW Forever, et les artisans ont tout intérêt à améliorer leur réputation avec les Transports logistiques de Durotar (Horde) ou l'Administration commerciale d'Azeroth (Alliance). Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici comment faire.

Comment améliorer sa réputation avec les factions des caisses détournées sur WoW Forever ?

Augmenter sa réputation avec les Transports logistiques de Durotar ou l'Administration commerciale d'Azeroth ne se fait pas en un jour. En effet, remettre des caisses de fournitures n'octroie de la réputation que la première fois, si bien que la méthode à plébisciter repose sur une quête journalière, commençant avec une Commission d'artisan, récupérable en donjon, dans le monde ouvert ou à l'hôtel des ventes, par exemple Commission d'artisan : eau-de-feu distillée. Les objets de ce type lancent une quête, demandant de ramener un bien précis, fabriqué via les métiers du jeu, à des PNJ variés, situés aux quatre coins d'Azeroth.

Plus le rang de la quête est élevé, meilleurs seront vos gains de réputation :

Compagnon → 75 points

Expert → 125 points

Artisan → 200 points

Il n'est pas nécessaire de disposer du métier concerné par l'objet requis pour pouvoir valider la quête. Toutefois, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que chaque Commission d'artisan est une quête journalière, ce qui implique qu'elle ne peut être complétée qu'une seule fois par jour.

Pourquoi augmenter cette réputation ?

Les Transports logistiques de Durotar ou l'Administration commerciale d'Azeroth servent à acquérir diverses recettes pour la forge, l'alchimie, l'enchantement, le travail du cuir, la couture, l'ingénierie et la cuisine en échange de Faveurs marchandes, la monnaie octroyée en remplissant des caisses de fournitures détournées. Sans un palier suffisamment élevé de réputation avec ces factions, vous ne serez pas éligible à l'achat des patrons. Notez cependant que tous les plans sont débloqués une fois Honoré. En plus de cela, augmenter votre réputation sera la clé pour décrocher le tabard, ainsi que la mascotte Friandise pour mule de bât et la monture Rênes de kodo de bât.

Pour aller plus loin et peut-être vous offrir une monture Kodo ou un Certificat de métier, vous pourriez interagir avec deux PNJ localisés non loin des camps :

Dianne Padeloup pour l'Alliance (Carmines)

Kurvelk Sabot-d'Ombre pour la Horde (Tarides)

Ces PNJ vendent des faux reçus de livraison pour 15 Faveurs marchandes, à utiliser sur une caisse détournée vide pour recevoir 50 points de réputation en la rendant.

De longs trajets quotidiens vous attendent si vous aspirez à monter Honoré voire Exalté avec les Transports logistiques de Durotar ou l'Administration commerciale d'Azeroth sur WoW Forever, mais le jeu en vaut probablement la chandelle pour devenir un véritable maître dans son métier.