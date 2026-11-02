WoW Forever : Comment obtenir une monture Kodo dans l'Alliance ?

Retrouvez la marche à suivre pour recevoir les Rênes de kodo de bât sur WoW Forever, la première monture kodo dans l'Alliance sur une version de Vanilla, dans cet article.

Si Zul'Gurub a suscité un grand intérêt pour les joueurs, en particulier ceux de la Horde, c'est parce que ce raid incarnait pour eux le seul moyen de monter un superbe tigre sur WoW Classic. Bénéficier d'une monture caractéristique de la faction adverse est un rêve partagé par beaucoup d'entre vous, et WoW Forever va permettre aux membres de l'Alliance de parcourir le monde à dos d'un kodo. Retrouvez la marche à suivre pour mettre la main sur les Rênes de kodo de bât ci-dessous.

Comment récupérer la monture kodo dans l'Alliance ?

WoW Forever réserve une belle surprise pour ceux qui ont toujours voulu avoir un kodo en jouant dans l'Alliance. En effet, les Rênes de kodo de bât sont disponibles et liées au compte, et voici comment les ajouter à votre collection :

Atteindre le rang Exalté avec la faction de l'Administration commerciale d'Azeroth en remettant un grand nombre de caisses de fournitures. Les boîtes remplies sont à restituer dans les Carmines à Marcy Fournier, localisée en 9.6, 71.0. Collecter 6000 Faveurs marchandes. S'adresser à Huey Valradieux, toujours aux Carmines, en 8.6, 71.8. Acheter les Rênes de kodo de bât.

Peut-on obtenir les Rênes de kodo de bât dans la Horde ?

Les Rênes de kodo de bât peuvent également être achetées par les joueurs de la Horde, au même prix, et suivant le même processus, auprès d'Okamache, l'éleveur de Kodo des Transports logistiques de Durotar. Vous trouverez ce PNJ en 49.6, 28.8 dans les Tarides.

Quelle que soit votre faction, farmer ce kodo ne se fera pas en un jour. Admettons que vous remplissiez des caisses octroyant 20 faveurs marchandes chacun ; vous devriez ainsi en remettre 300 pour disposer de 6.000 faveurs. Qui plus est, améliorer sa réputation jusqu'au rang Exalté exige du temps et de l'argent, alors n'espérez pas monter ce kodo épique au cours des premières semaines de WoW Forever.