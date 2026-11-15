WoW Forever : Le boosting en donjon est officiellement terminé

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 novembre 2026 à 09h56
Blizzard a mis en place la solution optimale pour contrer les pratiques liées au boosting en donjon sur WoW Forever, tout en préservant l'intérêt de les parcourir pour monter en niveau.
Ajouter aux sources préférées
WoW Forever : Le boosting en donjon est officiellement terminé

WoW Forever traverse une période agitée concernant les gains d'expérience en instance. Pour endiguer la pratique du boosting tout en faisant en sorte que les donjons demeurent rentables pendant la montée en niveau, Blizzard a multiplié les correctifs en l'espace de quelques jours, provoquant de vives réactions au sein de la communauté avant de finalement trouver la solution idéale.

Entre nerfs et buffs de l'expérience en instance

Initialement, les donjons n'apportaient que très peu d'expérience sur la bêta de WoW Forever : seules les quêtes offraient un montant notable, ce qui incitait les joueurs à explorer le monde plutôt qu'à enchaîner les instances. Or, cela n'incarnait pas une solution satisfaisante, en particulier pour les healers. Se voyant contraints de compléter majoritairement des quêtes classiques, beaucoup ont opté pour une spécialisation DPS, créant une pénurie de soigneurs avant l'achat de la double spécialisation.

alcaz-prison

Pour remédier à cela, plusieurs buffs de l'expérience ont été appliqués dans la semaine suivant la sortie de Classic+, si bien que les donjons sont redevenus un peu plus intéressants en matière d'XP. Néanmoins, faire marche arrière équivalait à redonner l'occasion au boosting de redevenir une pratique commune.

Un correctif change la donne : aucune expérience gagnée avec un joueur trop haut niveau dans un groupe

Le développeur a finalement trouvé la parade idéale pour contrer les boosters sans nuire aux joueurs souhaitant progresser en donjon. Après une première mesure vivement critiquée, qui consistait à ce que le groupe ne remporte pas d'XP si une créature était grise pour au moins un membre, Blizzard a finalement décidé qu'aucun point d'expérience ne sera reçu si un joueur ayant plus de 12 niveaux que vous est présent dans le groupe.

Hier, nous avons mis à jour le fonctionnement des donjons afin que l'expérience octroyée par un ennemi dans une instance soit annulée si un joueur de haut niveau est présent dans le groupe et que l'ennemi est trivial pour ce joueur. Pour certains donjons, cette nouvelle restriction n'a pas atteint son objectif en raison de l'écart global de niveau des ennemis qui s'y trouvent.

Grâce à des correctifs désormais en ligne, nous venons de déployer un ajustement supplémentaire à cette restriction : l'annulation de l'XP ne s'applique désormais que lorsque le joueur de haut niveau a plus de 12 niveaux d'écart au-dessus de celui des ennemis.

Ce changement est d'ores et déjà en ligne, et met un terme définitif à toute pratique s'apparentant au boosting. L'aventure WoW Forever devra épouser un rythme normal pour tout le monde, une mesure qui viendra en outre probablement lutter contre l'achat illégal d'or et la prolifération des bots.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : Réputation des Grumegueules, comment la monter ?
WoW Forever 15 novembre 2026

WoW Forever : Réputation des Grumegueules, comment la monter ?

Retrouvez des informations relatives à la réputation des Grumegueules sur WoW Forever : des nouveautés ont été implantées par rapport à Classic, et de bonnes surprises vous attendent.
WoW Forever : Entrée et quêtes du Repaire des Noiregueules (Blackmaw Hold)
WoW Forever 14 novembre 2026

WoW Forever : Entrée et quêtes du Repaire des Noiregueules (Blackmaw Hold)

Retrouvez des informations utiles concernant le donjon du Repaire des Noiregueules : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.
WoW Forever : Les bottes pour marcher sur l'eau, comment les obtenir ? (Horde)
WoW Forever 13 novembre 2026

WoW Forever : Les bottes pour marcher sur l'eau, comment les obtenir ? (Horde)

Les joueurs de la Horde peuvent obtenir aisément des bottes pour marcher sur l'eau à partir du niveau 45 sur WoW Forever, mais une compensation existe pour les membres de l'Alliance.
WoW Forever : Une quête hebdomadaire vous rapportera jusqu'à 100 PO
WoW Forever 13 novembre 2026

WoW Forever : Une quête hebdomadaire vous rapportera jusqu'à 100 PO

Blizzard a ajouté une quête hebdomadaire sur WoW Forever, emmenant en donjon et octroyant une sacoche contenant quelques surprises.
WoW Forever : L'Enclave écarlate finira par faire son grand retour
WoW Forever 12 novembre 2026

WoW Forever : L'Enclave écarlate finira par faire son grand retour

En novembre 2026, l'épisode 7 du podcast consacré à WoW Forever a donné la parole à "Aggrend", qui a teasé le retour de l'Enclave écarlate et de la légendaire Porte-cendres.
WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Prison d'Alcaz
WoW Forever 12 novembre 2026

WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Prison d'Alcaz

Retrouvez des informations utiles concernant le donjon de la Prison d'Alcaz de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.

commentaire (0)