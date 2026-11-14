WoW Forever : Entrée et quêtes du Repaire des Noiregueules (Blackmaw Hold)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 novembre 2026 à 22h48
Retrouvez des informations utiles concernant le donjon du Repaire des Noiregueules : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.
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WoW Forever : Entrée et quêtes du Repaire des Noiregueules (Blackmaw Hold)

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et aux alentours des niveaux 55-59, vous avez tout intérêt à vous aventurer à Azshara dans le Repaire des Noiregueules (Blackmaw Hold). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Comment entrer dans le donjon du Repaire des Noiregueules ?

Sur WoW Forever, l'instance du Repaire des Noiregueules est localisé à Azshara, plus précisément aux coordonnées 39, 34, au-dessus des Ruines d'Eldarath. L'entrée est facile à remarquer, si bien que vous ne devriez rencontrer aucune difficulté pour la trouver. Enfoncez-vous dans le tunnel pour franchir le portail, de préférence en groupe, étant donné que les lieux abritent des créatures élites.

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Quelles sont les quêtes disponibles dans le Repaire des Noiregueules sur WoW Forever ?

Alliance & Horde

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Le donjon du Repaire des Noiregueules vous confrontera notamment à des Furlbogs et des Satyres, et nous vous recommandons d'avoir du temps devant vous avant de vous y aventurer : l'instance est un véritable dédale, la promesse d'une exploration mémorable.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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