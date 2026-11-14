WoW Forever : Entrée et quêtes du Repaire des Noiregueules (Blackmaw Hold)

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et aux alentours des niveaux 55-59, vous avez tout intérêt à vous aventurer à Azshara dans le Repaire des Noiregueules (Blackmaw Hold). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.
Comment entrer dans le donjon du Repaire des Noiregueules ?
Sur WoW Forever, l'instance du Repaire des Noiregueules est localisé à Azshara, plus précisément aux coordonnées 39, 34, au-dessus des Ruines d'Eldarath. L'entrée est facile à remarquer, si bien que vous ne devriez rencontrer aucune difficulté pour la trouver. Enfoncez-vous dans le tunnel pour franchir le portail, de préférence en groupe, étant donné que les lieux abritent des créatures élites.
Quelles sont les quêtes disponibles dans le Repaire des Noiregueules sur WoW Forever ?
Alliance & Horde
- À Azshara en 42. 42, Ogtinc vous remettra Claws that rend, Tusks that gore.
- À Azshara à partir du niveau 55, Ekkal vous confiera Blackmaw Pouches.
- Dans le donjon ou à l'entrée, vous ramasserez A Lost Memento sur des diablotins (Collier de charmes ornés de plumes).
Une fois Neutre avec les Grumegueules :
- The Twin Bears : auprès de Lorekeeper Nok à Azshara.
- Blackmaw Reclamation (Portier Hurlerage) : quête finale d'une série commençant avec Master Feardred auprès de Korsa à Azshara.
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Alliance
- Acceptez Beneath Nordrassil à Azshara puis allez à Darnassus ; Mathrengyl Bearwalker à l'Enclave cénarienne offre Get to the Roots of It.
- À Dalaran, l'Archimage Timear donne Blackmaw Magic.
Horde
- Acceptez Beneath Nordrassil à Azshara puis allez Piton-du-Tonnerre à la Cime des Anciens pour récupérer Get to the Roots of It.
- À Mulgore, à proximité du bateau volant menant vers Dalaran, acceptez Blackmaw Magic auprès de Muln Rageterre.
Le donjon du Repaire des Noiregueules vous confrontera notamment à des Furlbogs et des Satyres, et nous vous recommandons d'avoir du temps devant vous avant de vous y aventurer : l'instance est un véritable dédale, la promesse d'une exploration mémorable.
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