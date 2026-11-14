WoW Forever : Entrée et quêtes du Repaire des Noiregueules (Blackmaw Hold)

Retrouvez des informations utiles concernant le donjon du Repaire des Noiregueules : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et aux alentours des niveaux 55-59, vous avez tout intérêt à vous aventurer à Azshara dans le Repaire des Noiregueules (Blackmaw Hold). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Comment entrer dans le donjon du Repaire des Noiregueules ?

Sur WoW Forever, l'instance du Repaire des Noiregueules est localisé à Azshara, plus précisément aux coordonnées 39, 34, au-dessus des Ruines d'Eldarath. L'entrée est facile à remarquer, si bien que vous ne devriez rencontrer aucune difficulté pour la trouver. Enfoncez-vous dans le tunnel pour franchir le portail, de préférence en groupe, étant donné que les lieux abritent des créatures élites.





Quelles sont les quêtes disponibles dans le Repaire des Noiregueules sur WoW Forever ?

Alliance & Horde

Une fois Neutre avec les Grumegueules :

Alliance

Acceptez Beneath Nordrassil à Azshara puis allez à Darnassus ; Mathrengyl Bearwalker à l'Enclave cénarienne offre Get to the Roots of It.

À Dalaran, l'Archimage Timear donne Blackmaw Magic.

Horde

Le donjon du Repaire des Noiregueules vous confrontera notamment à des Furlbogs et des Satyres, et nous vous recommandons d'avoir du temps devant vous avant de vous y aventurer : l'instance est un véritable dédale, la promesse d'une exploration mémorable.