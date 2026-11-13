WoW Forever : Les bottes pour marcher sur l'eau, comment les obtenir ? (Horde)

Les joueurs de la Horde peuvent obtenir aisément des bottes pour marcher sur l'eau à partir du niveau 45 sur WoW Forever, mais une compensation existe pour les membres de l'Alliance.

Si vous n'êtes ni un chaman ni un prêtre sur WoW Forever, traverser les mers en nageant prend beaucoup de temps. Fort heureusement, il existe des bottes permettant de marcher sur l'eau, et nous vous expliquons comment récupérer les Cuissarde de pêche des grands fonds.

Comment acquérir les bottes de marche sur l'eau sur WoW Forever ? (Horde seulement)

Pour gagner du temps sur WoW Forever, par exemple en se rendant au Repaire d'Onyxia à partir de Theramore par la mer, mieux vaut être capable de marcher sur l'eau. Il existe une paire de bottes, les Cuissarde de pêche des grands fonds, capable de vous conférer temporairement ce pouvoir durant une minute. Les obtenir est relativement simple, voici comment faire :

Acceptez la quête Winter Frontier Fishery à Azshara auprès de Kurll pour la Horde ou de Berdun Brasse-Falaise pour l'Alliance (niveau 45 requis). Si vous appartenez à cette faction, vous ne pourrez pas avoir ces bottes ; elles sont réservées à la Horde.

Pêchez 10x Calmar hivernal cru dans les eaux d'Azshara durant la période hivernale (il est également possible d'en recevoir en Féralas ou Tanaris, ou plus simplement encore, de les acheter à l'hôtel des ventes).

Vous obtiendrez ainsi les bottes pour marcher sur l'eau, si vous évoluez côté Horde.

La contrepartie de l'Alliance

Remettez la quête pour récupérer Deadliest Catch. Votre mission sera de localisé le Requin mammouth dans la mer à l'Est d'Azshara afin de ramasser un Steak de requin mammouth. Notez qu'il vaut mieux être au moins niveau 50, car la créature est de niveau 56 élite.

Rapportez enfin le steak à Berdun, et obtenez au choix l'une des 3 récompenses suivantes :

Certes, vous ne conserverez pas cela sur le long terme, mais l'objet choisi vous apportera sans doute un petit coup de pouce intéressant pour la fin de votre montée en niveau.