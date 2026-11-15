WoW Forever : Réputation des Grumegueules, comment la monter ?

Retrouvez des informations relatives à la réputation des Grumegueules sur WoW Forever : des nouveautés ont été implantées par rapport à Classic, et de bonnes surprises vous attendent.

Sur WoW Forever, la faction des Grumegueules est toujours présente, mais des changements ont été apportés. En effet, il est désormais plus simple d'améliorer sa réputation, grâce à plusieurs ajouts. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici comment augmenter sa réputation avec les Grumegueules.

Tuer des Furlbogs : la solution classique pour tisser des liens avec les Grumegueules

À Gangrebois, au Berceau de l'Hiver ou dans le donjon du Repaire des Noiregueules, éliminer des Furlbogs rapporte 5 points de réputation avec les Grumegueules par ennemi vaincu (un peu plus pour les adversaires spécifiques, comme les chefs de camp). Néanmoins, une fois Révéré, cette méthode ne fonctionne plus. Notez que les mêmes gains sont octroyés pour chaque ennemi





Objets à échanger contre de la réputation

En tuant les Furlbogs octroyant de la réputation, vous ramasserez régulièrement :

En ramener 5 offre 50 points de réputation, c'est pourquoi mieux vaut les conserver en banque jusqu'au rang Révéré, du moins, si vous visez le palier Exalté. Les quêtes ouvrant la remise doivent être accomplies avant : Allié des Grumegueules, Les Mort-bois du nord et Les Tombe-hiver s'agitent.

WoW Forever ajoute une nouveauté en la matière. À Azshara, Ekkal est un PNJ qui permet d'échanger des objets spécifiques contre de la réputation avec les Grumegueules :

Bourse noiregueule → obtenable dans le Repaire des Noiregueules sur diverses créatures (5 bourses = 100 points de réputation). Ces objets ont la spécificité de pouvoir être échangés avec d'autres joueurs, donc achetables à l'hôtel des ventes. La quête répétable se débloque une fois que vous avez accompli Blackmaw Pouches une première fois.

Corne legashi coupée → acquise sur les Satyres d'Azshara (5 cornes = 100 points de réputation).

Des quêtes à ne pas rater

Enfin, à chaque palier franchi avec les Grumegueules, des quêtes deviennent accessibles. Pour commencer, accomplissez celles du Sud de Gangrebois. Lorsque vous aurez atteint le rang Neutre, vous serez en mesure de remettre des totems lançant une quête, par exemple Le totem rituel des Tombe-hiver. Vous savez probablement sans doute déjà cela si vous avez joué sur Classic, tout comme le fait que d'autres missions, à l'instar de L'étoffe runique, s'obtiennent en améliorant sa réputation via le repaire des Grumegueules, localisé entre Gangrebois, Berceau de l'Hiver et Reflet-de-Lune.

En vérité, peu de quêtes étaient proposées sur Vanilla Classic, mais les choses différent sur WoW Forever : une fois Neutre, plusieurs quêtes se débloquent à Azshara. Comme indiqué sur la carte ci-dessous, le camp de Grumegueules comporte à présent plusieurs PNJ offrant des missions, accordant bien sûr de la réputation.







Escorte, éliminations de satyres, concoction de remède, les tâches seront variées et agréables à accomplir, et en plus de cela, vous obtiendrez une quête bonus pour le Repaire des Noiregueules, Blackmaw Reclamation.

→ Notez que cet article est rédigé une semaine après la sortie de Classic+, il se peut donc que d'autres éléments n'aient pas encore été portés à notre connaissance. Si vous avez des informations supplémentaires à partager, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire.

Quoi qu'il en soit, grâce à ces nouveautés, le farming de la réputation avec les Grumegueules s'annonce bien moins répétitif sur Forever qu'il ne l'était sur Classic, une aubaine pour tous ceux qui prévoient de s'offrir les récompenses de l'intendant, Meilosh.