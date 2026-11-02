WoW Forever : Recettes de métier des Transports logistiques de Durotar et de l'Administration commerciale d'Azeroth, la liste complète

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 novembre 2026 à 12h49
Retrouvez l'ensemble des recettes vendues par les Transports logistiques de Durotar et l'Administration commerciale d'Azeroth sur WoW Forever dans cet article.
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WoW Forever : Recettes de métier des Transports logistiques de Durotar et de l'Administration commerciale d'Azeroth, la liste complète

Sur WoW Forever, tout bon artisan sait qu'il devra acquérir un certain nombre de faveur marchandes pour s'offrir des recettes spécifiques pour son métier d'artisanat. Afin de vous aider à faire le point sur vos besoins, nous vous avons listé tous les patrons obtenables via les Transports logistiques de Durotar et l'Administration commerciale d'Azeroth ci-dessous.

Quels métiers peuvent acheter des recettes avec les caisses de fourniture ?

Tous les joueurs disposant d'un métier d'artisanat ont intérêt à farmer des faveurs marchandes dans le but de décrocher des patrons via les Transports logistiques de Durotar et de l'Administration commerciale d'Azeroth. Voici ceux qui sont concernés :

  • Enchantement
  • Alchimie
  • Forge
  • Travail du cuir
  • Couture
  • Ingénierie
  • Cuisine

Les professions de récolte n'auront malheureusement rien à récupérer avec ces factions.

recettes-caisse

Quelles recettes peuvent être obtenues avec les Transports logistiques de Durotar et l'Administration commerciale d'Azeroth ?

Enchantement

45 faveurs marchandes

120 faveurs marchandes

180 faveurs marchandes

240 faveurs marchandes

Alchimie

45 faveurs marchandes

120 faveurs marchandes

180 faveurs marchandes

240 faveurs marchandes

Cuisine

30 faveurs

60 faveurs

90 faveurs

Ingénierie

45 faveurs

180 faveurs

270 faveurs

360 faveurs

Forge

30 faveurs

60 faveurs

90 faveurs

120 faveurs

Couture

30 faveurs

60 faveurs

90 faveurs

Travail du cuir

30 faveurs

60 faveurs

90 faveurs

Ces factions servent également à décrocher un Certificat en lien avec votre métier, ce qui accorde un titre ; à titre d'exemple, le Certificat d'ingénierie décerne le titre « L'Ingénieur ». En améliorant votre réputation grâce à la remise de caisses, vous pourrez aussi vous offrir le tabard, la mascotte Friandise pour mule de bât et la monture Rênes de kodo de bât

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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