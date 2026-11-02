WoW Forever : Recettes de métier des Transports logistiques de Durotar et de l'Administration commerciale d'Azeroth, la liste complète

Sur WoW Forever, tout bon artisan sait qu'il devra acquérir un certain nombre de faveur marchandes pour s'offrir des recettes spécifiques pour son métier d'artisanat. Afin de vous aider à faire le point sur vos besoins, nous vous avons listé tous les patrons obtenables via les Transports logistiques de Durotar et l'Administration commerciale d'Azeroth ci-dessous.
Quels métiers peuvent acheter des recettes avec les caisses de fourniture ?
Tous les joueurs disposant d'un métier d'artisanat ont intérêt à farmer des faveurs marchandes dans le but de décrocher des patrons via les Transports logistiques de Durotar et de l'Administration commerciale d'Azeroth. Voici ceux qui sont concernés :
- Enchantement
- Alchimie
- Forge
- Travail du cuir
- Couture
- Ingénierie
- Cuisine
Les professions de récolte n'auront malheureusement rien à récupérer avec ces factions.
Quelles recettes peuvent être obtenues avec les Transports logistiques de Durotar et l'Administration commerciale d'Azeroth ?
Enchantement
45 faveurs marchandes
- Formule : champignon mystique
- Formule : icône en bois flotté poli
- Formule : doctrines de la Main d'argent
- Formule : enchantement d'arme (Clairvoyance)
- Formule : enchantement d'arme (Récupération)
- Formule : enchantement d'arme (Révélation)
- Formule : bâton scintillant
- Formule : orbe de clairvoyance mystique
- Formule : orbe des âmes
- Formule : bâton des âmes
120 faveurs marchandes
- Formule : enchantement de collier (Agilité)
- Formule : enchantement de collier (Déviation)
- Formule : enchantement de collier (Pouvoir de guérison)
- Formule : enchantement de collier (Puissance des sorts)
- Formule : enchantement de collier (Force)
- Formule : libram d'invocation
- Formule : serres du courroux
- Formule : totem de protection ancestrale
- Formule : bâton onirique
- Formule : enchantement de plastron (Absorption)
- Formule : bâton radieux
- Formule : conduit en vrai-argent
- Formule : jarre d'essence distordue
180 faveurs marchandes
240 faveurs marchandes
- Formula: Enchant 2H Weapon - Mighty Healing Power
- Formula: Enchant 2H Weapon - Mighty Spell Power
- Formula: Enchant 2H Weapon - Spellblasting
- Formule : enchantement de brassards (Puissance des sorts supérieure)
- Formule : enchantement de brassards (Déviation excellente)
- Formule : enchantement de brassards (Intelligence excellente)
- Formule : enchantement de cape (Agilité)
- Formule : enchantement de gants (Puissance arcanique)
- Formule : enchantement de gants (Puissance sacrée)
- Formule : enchantement de gants (Puissance naturelle)
- Formule : enchantement de gants (Force excellente)
- Formule : Enchantement d'objet en main gauche (Sagesse)
- Formule : idole du Rêve
- Formule : libram de la sainte rapidité
- Formule : totem de tonnerre
Alchimie
45 faveurs marchandes
- Recette : élixir d'Esprit inférieur
- Recette : élixir magesang inférieur
- Recette : élixir d'Intelligence inférieure
- Recette : élixir des clercs inférieur
- Recette : élixir des arcanes inférieur
- Recette : potion de soigneur
- Recette : potion d'explosion de sorts
- Recette : potion de frénésie
120 faveurs marchandes
- Recette : élixir d'Esprit supérieur
- Recette : élixir magesang supérieur
- Recette : potion de brume déroutante
- Recette : élixir des clercs supérieur
- Recette : élixir de robustesse supérieure
- Recette : potion de feu draconique
180 faveurs marchandes
- Recette : élixir de la phalange
- Recette : potion de brume caustique
- Recette : élixir de ruse
- Recette : élixir de férocité
- Recette : élixir des sages
- Recette : élixir de la baleine
- Recette : potion de sang envenimé
- Recette : élixir de la chouette
- Recette : potion de soigneur majeure
- Recette : potion de purge d'élémentaires
- Recette : élixir de puissance de la nature
- Recette : élixir de régénération maudite
- Recette : potion d'explosion de sorts majeure
240 faveurs marchandes
Cuisine
30 faveurs
60 faveurs
90 faveurs
Ingénierie
45 faveurs
- Schéma : dynamite SUR-T
- Schéma : languette SUR-T
- Schéma : bombe en cuivre SUR-T
- Schéma : sacoche de bombes en cuivre
- Schéma : emballage Ev-Lan
- Schéma : bombe en cuivre XL Ev-Lan
- Schéma : rembourrage antidérapant SUR-T
180 faveurs
- Schéma : sacoche de bombes en bronze
- Schéma : corde cliquetante
- Schéma : ceinturon à gadgets
- Schéma : cloche SUR-T
- Schéma : baudrier fantaisiste
- Schéma : mèche ignifugée Ev-Lan
- Schéma : lunettes tordues
- Schéma : lunettes cabossées
- Schéma : lunettes molles
- Schéma : lunettes à bouton cassé
270 faveurs
- Schéma : porte-créature compact
- Schéma : cape d'urgence de terrain
- Schéma : sacoche de bombes en fer
- Schéma : couteau de l'armée gnome
- Schéma : parachute jetable SUR-T
- Schéma : plumerang
- Schéma : sacoche de bombes en sombrefer
360 faveurs
- Schéma : pouletisateur gnome
- Schéma : Camoufleur 52
- Schéma : planeur gobelin ultraléger
- Schéma : batterie rechargeable super sûre
Forge
30 faveurs
- Plans : ceinture d'acolyte en anneaux
- Plans : ceinture de croisé en anneaux
- Plans : ceinture de garde en anneaux
- Plans : ceinture de protecteur en anneaux
- Plans : ceinture de vétéran en anneaux
- Plans : gants d'acolyte
- Plans : gants de croisé
- Plans : gants de garde
- Plans : gants de protecteur
- Plans : gants de vétéran
- Plans : bottes d'acolyte
- Plans : bottes de croisé
- Plans : bottes de garde
- Plans : bottes de protecteur
- Plans : bottes de vétéran
- Plans : heaume d'acolyte en anneaux argentés
- Plans : heaume de croisé en anneaux argentés
- Plans : heaume de garde en anneaux argentés
- Plans : heaume de protecteur en anneaux argentés
- Plans : heaume de vétéran en anneaux argentés
- Plans : cotte d'anneaux argentés d'acolyte
- Plans : cotte d'anneaux argentés de croisé
- Plans : cotte d'anneaux argentés de garde
- Plans : cotte d'anneaux argentés de protecteur
- Plans : cotte d'anneaux argentés de vétéran
- Plans : jambières d'acolyte en anneaux argentés
- Plans : jambières de croisé en anneaux argentés
- Plans : jambières de garde en anneaux argentés
- Plans : jambières de protecteur en anneaux argentés
- Plans : jambières de vétéran en anneaux argentés
60 faveurs
- Plans : gantelets de justicier
- Plans : gantelets d'officier
- Plans : gantelets de préfet
- Plans : gantelets de sentinelle
- Plans : gantelets de grand gardien
- Plans : espauliers de justicier
- Plans : espauliers d'officier
- Plans : espauliers de préfet
- Plans : espauliers de sentinelle
- Plans : espauliers de grand gardien
90 faveurs
- Plans : garde-poignets de justicier
- Plans : garde-poignets d'officier
- Plans : garde-poignets de préfet
- Plans : garde-poignets de sentinelle
- Plans : garde-poignets de grand gardien
- Plans : solerets de justicier
- Plans : solerets d'officier
- Plans : solerets de préfet
- Plans : solerets de sentinelle
- Plans : solerets de grand gardien
- Plans : sangle de justicier
- Plans : sangle d'officier
- Plans : sangle de préfet
- Plans : sangle de sentinelle
- Plans : ceste en thorium
- Plans : plombée en thorium
- Plans : sangle de grand gardien
120 faveurs
- Plans : cuirasse en thorium enrichi
- Plans : heaume en thorium enrichi
- Plans : jambières en thorium enrichi
- Plans : glaive en légionite
Couture
30 faveurs
- Patron : bottes des flammes
- Patron : bottes nacrées
- Patron : bottes immaculées
- Patron : bottes ombreuses
- Patron : bottes brillantes
- Patron : bottes soyeuses
- Patron : gants des flammes
- Patron : gants nacrés
- Patron : gants immaculés
- Patron : gants ombreux
- Patron : gants brillants
- Patron : gants soyeux
- Patron : écharpe des flammes
- Patron : écharpe nacrée
- Patron : écharpe immaculée
- Patron : écharpe ombreuse
- Patron : écharpe brillante
- Patron : écharpe soyeuse
- Patron : diadème des flammes
- Patron : diadème nacré
- Patron : diadème immaculé
- Patron : diadème ombreux
- Patron : diadème brillant
- Patron : diadème soyeux
- Patron : robe des flammes
- Patron : robe nacrée
- Patron : robe immaculée
- Patron : robe ombreuse
- Patron : robe brillante
- Patron : robe soyeuse
- Patron : jambières des flammes
- Patron : jambières nacrées
- Patron : jambières immaculées
- Patron : jambières ombreuses
- Patron : jambières brillantes
- Patron : jambières soyeuses
60 faveurs
- Patron : protège-mains noirs
- Patron : protège-mains embrasés
- Patron : protège-mains écumeux
- Patron : protège-mains dorés
- Patron : protège-mains radieux
- Patron : sac de composants en tisse-mage
- Patron : épaulières de flamme-du-Néant
- Patron : épaulières d'écume-du-Néant
- Patron : épaulières d'or-du-Néant
- Patron : épaulières de lumière-du-Néant
- Patron : épaulières de perle-du-Néant
- Patron : épaulières d'éclat-du-Néant
- Patron : crispins de flamme-du-Néant
- Patron : crispins d'écume-du-Néant
- Patron : crispins d'or-du-Néant
- Patron : crispins de lumière-du-Néant
- Patron : crispins de perle-du-Néant
- Patron : crispins d'éclat-du-Néant
- Patron : corde cintrée noire
- Patron : corde cintrée embrasée
- Patron : corde cintrée écumeuse
- Patron : corde cintrée ambrée
- Patron : corde cintrée dorée
- Patron : corde cintrée radieuse
- Patron : sac de composants en étoffe runique
90 faveurs
- Patron : sandales noires
- Patron : sandales embrasées
- Patron : sandales écumeuses
- Patron : sandales ambrées
- Patron : sandales dorées
- Patron : sandales radieuses
Travail du cuir
30 faveurs
- Patron : ceinture de bagarreur en cuir
- Patron : ceinture de défenseur en cuir
- Patron : ceinture de chevaucheur de tempête en cuir
- Patron : ceinture totémique en cuir
- Patron : ceinture de trappeur en cuir
- Patron : ceinture de sagesse en cuir
- Patron : bottes de bagarreur en cuir
- Patron : bottes de défenseur en cuir
- Patron : bottes de chevaucheur de tempête en cuir
- Patron : bottes totémiques en cuir
- Patron : bottes de trappeur en cuir
- Patron : bottes de sagesse en cuir
- Patron : tunique de bagarreur en cuir
- Patron : tunique de défenseur en cuir
- Patron : tunique de chevaucheur de tempête en cuir
- Patron : tunique totémique en cuir
- Patron : tunique de trappeur en cuir
- Patron : tunique de sagesse en cuir
- Patron : gants de bagarreur en cuir
- Patron : gants de défenseur en cuir
- Patron : gants de chevaucheur de tempête en cuir
- Patron : gants totémiques en cuir
- Patron : gants de trappeur en cuir
- Patron : gants de sagesse en cuir
- Patron : garde-jambes de bagarreur en cuir
- Patron : kilt de défenseur en cuir
- Patron : kilt de chevaucheur de tempête en cuir
- Patron : jambières totémiques en cuir
- Patron : garde-jambes de trappeur en cuir
- Patron : jambières de sagesse en cuir
- Patron : chaperon de bagarreur en cuir
- Patron : chaperon de défenseur en cuir
- Patron : chaperon de chevaucheur de tempête en cuir
- Patron : chaperon totémique en cuir
- Patron : chaperon de trappeur en cuir
- Patron : chaperon de sagesse en cuir
60 faveurs
- Patron : renfort d'armure épais énergique
- Patron : gants de soigneur en cuir
- Patron : gants de rôdeur en cuir
- Patron : gants de furtivité en cuir
- Patron : gants de mande-ciel en cuir
- Patron : gants d'escarmouche en cuir
- Patron : gants de traqueur en cuir
- Patron : gants de garde en cuir
- Patron : épaulières de soigneur en cuir
- Patron : épaulières de soigneur en mailles
- Patron : épaulières de rôdeur en cuir
- Patron : épaulières d'escarmouche en mailles
- Patron : épaulières de furtivité en cuir
- Patron : épaulières de mande-ciel en cuir
- Patron : épaulières de mande-ciel en mailles
- Patron : épaulières de traqueur en mailles
- Patron : épaulières de garde en cuir
90 faveurs
- Patron : brassards de soigneur en cuir
- Patron : brassards de soigneur en mailles
- Patron : brassards de rôdeur en cuir
- Patron : brassards d'escarmouche en mailles
- Patron : brassards de furtivité en cuir
- Patron : brassards de mande-ciel en cuir
- Patron : brassards de mande-ciel en mailles
- Patron : brassards de traqueur en mailles
- Patron : brassards de garde en cuir
- Patron : sangle de soigneur en cuir
- Patron : ceinture de soigneur en mailles
- Patron : sangle de rôdeur en cuir
- Patron : ceinture d'escarmouche en mailles
- Patron : sangle de furtivité en cuir
- Patron : sangle de mande-ciel en cuir
- Patron : ceinture de mande-ciel en mailles
- Patron : ceinture de traqueur en mailles
- Patron : sangle de garde en cuir
- Patron : bottes de soigneur en cuir
- Patron : solerets de soigneur en mailles
- Patron : renfort d'armure robuste mystique
- Patron : bottes de rôdeur en cuir
- Patron : solerets d'escarmouche en mailles
- Patron : bottes de furtivité en cuir
- Patron : bottes de mande-ciel en cuir
- Patron : solerets de mande-ciel en mailles
- Patron : solerets de traqueur en mailles
- Patron : bottes de garde en cuir
Ces factions servent également à décrocher un Certificat en lien avec votre métier, ce qui accorde un titre ; à titre d'exemple, le Certificat d'ingénierie décerne le titre « L'Ingénieur ». En améliorant votre réputation grâce à la remise de caisses, vous pourrez aussi vous offrir le tabard, la mascotte Friandise pour mule de bât et la monture Rênes de kodo de bât.
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