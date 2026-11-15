WoW Forever : Le sac de 18 emplacements d'Hyjal, comment l'obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour mettre la main sur le sac 18 emplacements du Mont Hyjal sur WoW Forever dans cet article.

WoW Forever introduit des zones inédites par rapport à Vanilla Classic, et l'une d'entre elles, Hyjal, est conçue pour les joueurs de haut niveau (à partir des niveaux 56-57). En plus de réserver de belles surprises pour les mineurs et les herboristes, ainsi qu'une progression linéaire des quêtes, passer un peu de temps dans cette région permet de décrocher un sac de 18 emplacements pour son inventaire.

Comment récupérer le sac de 18 emplacements à Hyjal sur WoW Forever ?

Avoir de l'espace dans son inventaire est primordial sur WoW Forever, en raison du nombre conséquent de consommables, d'objets de quête ou encore de composants d'artisanat. Pour éviter de dépenser de précieuses pièces d'or en début d'aventure à l'hôtel des ventes, Blizzard a mis à votre disposition un sac de 18 emplacements, et vous n'aurez pas d'efforts importants à fournir. En effet, pour récupérer la Sacoche de la poste d'Hyjal, il vous suffit de compléter une suite de quêtes.

La première de la série commence à Hyjal, auprès de Sebelia, localisée en 70, 51 dans l'auberge. Elle vous remettra Mending Communications à partir du niveau 56. Pensez à vous adresser au Maître de vol à proximité pour faciliter les déplacements à venir.

Vous devrez vous rendre à Long-guet au Berceau-de-l'Hiver pour interagir avec l'aubergiste Vizzie. Ce PNJ vous offrira la quête Unfrozen Deliveries, qui consiste à récupérer 4 lettres sur les Yétis Chardon de glace, situés en dessous de la ville à l'Est.

Lorsque vous les aurez en votre possession, apportez-les à Vizzie à Everlook, puis acceptez Top of the Post. Cette ultime mission consiste à donner le courrier à Sebelia au mont Hyjal.

En guise de récompense, vous obtiendrez le sac de 18 emplacements ainsi que le bijou Hyjal Postal Clasp, augmentant votre vitesse de course et de nage de 5%.