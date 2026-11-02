WoW Forever : Faveur marchande, comment obtenir cette monnaie ?

Retrouvez des informations relatives à l'acquisition de Faveurs marchandes sur WoW Forever, la monnaie indispensable pour recevoir les récompenses des Transports logistiques de Durotar ou de l'Administration commerciale d'Azeroth.

WoW Forever accueille une faction particulière, que vous avez sans doute déjà rencontrée si vous avez joué sur la Saison de la Découverte : les Transports logistiques Durotar (Horde) ou l'Administration commerciale d'Azeroth (Alliance). Pour vous offrir les récompenses qu'elles ont à offrir en améliorant votre réputation, en particulier, les recettes de métier, il est nécessaire de récolter des Faveurs marchandes, la monnaie indispensable à tout échange.

Les Transports logistiques du Durotar et l'Administration commerciale d'Azeroth : les factions stars pour les métiers sur WoW Forever

Au début de votre aventure à Durotar ou aux Carmines, vous croiserez à coup sûr le camp des Transports logistiques de Durotar ou celui de l'Administration commerciale d'Azeroth.

Alliance → à l'entrée des Carmines en venant de la Forêt d'Elwynn, en 10, 72

Horde → à l'Ouest des Cavernes des Lamentations, en 17, 42

Cette faction, essentiellement composée de marchands spécifiques à chaque métier d'artisanat, est incontournable sur WoW Forever. En effet, en échange de Faveurs marchandes, vous obtiendrez divers butins : des recettes variées pour l'enchantement, l'alchimie, la cuisine, la forge, la couture, le travail du cuir et l'ingénierie, par exemple Formule : enchantement d'arme (Révélation) ou encore la Recette : élixir du grizzly.

Tous ces patrons sont liés quand ramassés, si bien qu'il ne sera pas possible d'en faire l'acquisition via l'hôtel des ventes. Par ailleurs, les équipements confectionnés via cette méthode ne peuvent être vendus à d'autres joueurs. En plus de cela, augmenter votre réputation sera la clé pour décrocher le tabard, ainsi que la mascotte Friandise pour mule de bât et la monture Rênes de kodo de bât.

Comment récupérer des Faveurs marchandes ?

Sur WoW Forever, la Faveur marchande est une monnaie qui s'obtient en remplissant des caisses de fourniture, les Waylaid crates. Parfois, des créatures en laisseront tomber, dans le monde ouvert comme en donjon. Il vous suffit de placer dedans avec un lot des composants demandés, par exemple 20 poussières étranges ou 4 essences de magie inférieure.

La première caisse remplie vous octroiera la quête Étiquette d'envoi, récompensant de 50 faveurs marchandes et 660 points de réputation. Il ne vous restera alors qu'à rapporter un maximum de boîtes pour recevoir la monnaie et de la réputation, le montant reçu étant variable selon la qualité de la caisse et des composants à fournir.

Ainsi, une caisse correspondant au niveau Apprenti d'un métier et de qualité blanche octroie 5 faveurs, et la version inhabituelle (verte), 10. Pour un niveau de métier Compagnon, une blanche accorde 10 faveurs et une verte 20. Notez que les caisses détournées peuvent être achetées via l'hôtel des ventes, ce qui vous facilitera grandement la tâche si vous aspirez à décrocher toutes les récompenses des Transports logistiques de Durotar ou de l'Administration commercial d'Azeroth.

Ne jetez donc jamais ces caisses détournées si vous en ramassez, même si vous n'en avez pas besoin : leur valeur risque d'être relativement importante au lancement du jeu.