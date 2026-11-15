WoW Forever : Lotus mortifère, comment en obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 novembre 2026 à 12h41
Une nouvelle plante très prisée a fait son entrée sur WoW avec le lancement de Forever : le lotus mortifère (Death Lotus) est essentiel pour certaines recettes, mais en trouver n'est pas chose aisée.
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WoW Forever : Lotus mortifère, comment en obtenir ?

Incontestablement, Hyjal sera une zone de farming incontournable pour tous les herboristes sur WoW Forever, car c'est dans cette région qu'il est possible de récupérer la nouvelle plante phare de Classic+ : le Lotus mortifère (Death Lotus).

Où trouver des Lotus mortifères sur WoW Forever ?

Contrairement au Lotus noir, le Lotus mortifère ne peut être acquis dans un nœud classique, il n'est donc pas possible d'en repérer sur la carte via son radar d'herboristerie. En effet, cette plante inhabituelle se ramasse exclusivement à partir de la Sauge démoniaque ou de la Hantefeuille.

sauge-demoniaque

Ces nouvelles plantes peuvent être récoltées à Hyjal, et rien ne vous garantit qu'elles contiendront un Lotus mortifère. Elles apparaissent vraisemblablement à la place de la Feuillerêve ou de la Sauge-argent des montagnes, alors soyez attentif à votre minimap. Il sera donc plutôt rare d'en obtenir, mais vous pouvez toujours élargir vos chances en faisant appel à l'Enchantement de gants (Griffe du lotus). Cette amélioration permet de potentiellement en récupérer sur n'importe quelle herbe de la zone, mais le taux de drop demeure assez bas.

→ Si vous n'êtes pas herboriste, une solution existe : l'hôtel des ventes ou le marché noir des Rives claires. Les Lotus mortifères y sont vendus à 50 PO l'unité.

À quoi servent les Lotus mortifères ?

En plus d'être utiles à la confection de quelques recettes d'enchantement ou d'ingénierie, les Lotus mortifères sont prisés parce qu'ils sont nécessaires à la concoction des nouveaux flacons d'alchimie de la première phase de WoW Forever

D'autres usages pourraient voir le jour au fur et à mesure des patchs et des ajouts apportés par Blizzard. Quoi qu'il en soit, le Lotus mortifère est essentiel au cours de cette P1 pour s'optimiser dans les raids des Profondeurs des Saisons et de l'Ascension du mont Hyjal. Les sommets d'Hyjal abritent également des Lotus noirs, une raison supplémentaire de farmer intensivement dans cette zone inédite.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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