WoW SoD : Un invité surprise s'invite dans Naxxramas en mode mythique

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 février 2025 à 16h13
Une apparition surprenante s'est manifestée à la fin du raid de Naxxramas, une fois Kel'Thuzad vaincu en mode mythique sur WoW SoD.
WoW SoD : Un invité surprise s'invite dans Naxxramas en mode mythique
Naxxramas a été complété en mode mythique sur WoW SoD une semaine après son lancement, c'est-à-dire en renforçant les 4 ailes du raid. La guilde "ripbozo" a été la première à réaliser cette performance, et suite à cela, Wowhead a interviewé le maître de guilde "Asch". Le joueur a fait une révélation étonnante, mais nous vous recommandons de ne pas lire ce qui suit si vous cherchez à éviter les spoilers.

Le Roi Liche s'est fait remarquer dans Naxxramas sur WoW SoD

Le raid de Naxxramas sur WoW SoD est différent de celui que vous connaissez déjà grâce à Vanilla Classic. En effet, avec le Sceau de l'Aube et les Vestiges de valeur, vous pouvez atteindre une puissance inégalée jusque là à l'intérieur de l'instance. Cet objet est indispensable pour appréhender le mode mythique, et pour espérer venir à bout de Saphiron et de Kel'Thuzad dans la difficulté maximale. 

kelthuzad
Alors que la plupart des guildes se mesurent à 2 voire 3 ailes renforcées à l'heure actuelle, quelques-unes ont réussi à terminer le raid avec 4 ailes renforcées, et ont ainsi pu découvrir la surprise dont Blizzard parlait en présentant la phase 7. Dans une interview accordée à Wowhead, le leader de "ripbozo" a d'abord partagé son enthousiasme quant à la qualité du raid de Naxxramas sur SoD, en précisant que cette version a « ce quelque chose de spécial », qui vous fait revivre des sentiments similaires à ceux que vous avez peut-être connu au moment de la sortie initiale du raid il y a 20 ans.
Le Naxxramas original était quelque chose de spécial. Il était difficile pour son époque, et avec Naxxramas dans WOTLK, Naxxramas de l'Ère, Naxxramas Classic WOTLK... tant de versions différentes, avec la Saison de la Découverte, je retrouve un peu de cette essence.
Après cela, "Asch" en a dit un peu plus concernant la fameuse surprise révélée à la fin du raid. En effet, le joueur a dévoilé que le Roi Liche faisait une apparition, au contraire de la Silhouette mystérieuse qui se manifeste depuis la P1. Il a ensuite entretenu une part de mystère en affirmant qu'au cours du dernier combat, il y avait « quelque chose qui nous a vraiment pris au dépourvu ».

roi-liche-wow
Si le Roi Liche a été ajouté à la fin de Naxxramas sur SoD, cela pourrait signifier deux choses. Soit Blizzard a emprunté la version WOTLK du raid pour la retravailler sur la Saison de la Découverte, soit le développeur a voulu semer quelques indices quant à la suite du jeu. Nous savons déjà qu'un raid inédit sera bientôt déployé, Scarlett Enclave, et l'hypothèse selon laquelle Arthas pourrait en faire partie semble aujourd'hui un peu plus réaliste. La question de la fin de SoD n'a pas encore été abordée par le développeur, et nous pourrions ainsi également nous demander si Scarlett Enclave marquera bel et bien la toute dernière phase du jeu. Le suspens est donc à son comble au sein de la communauté, qui attend désormais avec impatience des réponses.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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