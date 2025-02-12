WoW SoD : Naxxramas a été terminé en mode mythique moins d'une semaine après sa sortie

Naxxramas a été complété en mode mythique par plusieurs guildes avec un Sceau de l'Aube de rang 4 sur WoW SoD.
Naxxramas est disponible depuis moins d'une semaine sur les serveurs de WoW
SoD, et les joueurs vont ce mercredi 12 février 2025 pouvoir améliorer leur Sceau de l'Aube
au rang 4. Blizzard a choisi d'opter pour un système renforcé concernant les différents niveaux de difficulté du raid de la phase, permettant ainsi aux joueurs de progresser vers le mythique au fur et à mesure qu'ils augmentent la puissance de leur Sceau. Bien que cela puisse paraître quelque peu surprenant, plusieurs guildes ont déjà terminé le raid en mode mythique, c'est-à-dire en renforçant les 4 ailes de Naxxramas.
Kel'Thuzad a été tué en mode mythique sur WoW SoD
Les joueurs européens de WoW SoD
ont eu la surprise de constater en se réveillant ce mercredi 12 février 2025 que Kel'Thuzad, le boss final de Naxxramas, était tombé en mode mythique (à 20).
Selon les données partagées par le biais du site référence WarcraftLogs
, 3 guildes sont parvenues à ce résultat, la course à la première place ayant été remportée par "ripbozo"
.
Contrairement à ce que nous pourrions imaginer, la plupart des combats n'excèdent pas 4 minutes, et le premier DPS au monde est actuellement un démoniste ayant administré une moyenne de 13 628,4
dégâts par seconde sur l'ensemble du raid.
Cette puissance est liée au Sceau de l'Aube, un objet qui accroît vos dégâts, vos soins, votre menace et vos points de santé à l'intérieur de la Citadelle de l'Effroi. Or, le Sceau ne peut être pour l'instant qu'utilisé au rang 4 au maximum, c'est pourquoi le fait que le raid ait déjà été nettoyé dans la difficulté maximale est quelque peu surprenant.
Selon nos estimations, si certains boss du mode mythique peuvent être balayés en moins de 2 minutes avec un Sceau au rang 4, cela signifie qu'ils pourront fondre en une vingtaine de secondes d'ici peu. Chaque pièce sanctifiée accorde à l'heure où nous écrivons ces lignes 10 % de dégâts en plus. Au rang 10, ce montant sera porté à 37,50 %. Autrement dit, si votre raid est en mesure de fournir 40 000 DPS, un boss tel que Faerlina ne survivra pas plus de 30 secondes d'ici peu.
Même si le Sceau permet à tous les joueurs quel que soit leur niveau de progresser dans le mode renforcé de Naxxramas, Blizzard a peut-être fait preuve de démesure en lui octroyant un trop grand pouvoir. L'amusement pourrait laisser place à la frustration si les mécaniques n'avaient plus à être jouées correctement, mais pour que ces craintes se concrétisent, il faudra quoi qu'il en soit patienter encore un peu puisque le rang 10 du Sceau ne pourra être obtenu que d'ici quelques semaines.
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