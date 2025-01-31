WoW SoD : Les Vestiges de valeur, comment obtenir cette monnaie de la P7 ?

Retrouvez des informations concernant les Vestiges de valeur, monnaie introduite en P7 de WoW SoD.
Depuis le lancement de la P7 de WoW
SoD le 29 janvier 2025, les joueurs ont la possibilité de récupérer des Vestiges de valeur, une monnaie précieuse à farmer à tout prix pour gagner considérablement en puissance dans Naxxramas. Afin de vous aider à y voir un plus clair, nous vous expliquons ici comment obtenir des Vestiges de valeur (Remnants of Valor)
.
À quoi servent les Vestiges de valeur sur WoW SoD ?
Sur WoW SoD
, les Vestiges de valeur sont une monnaie
ajoutée en P7
et nécessaire à l'amélioration du Sceau de l'Aube
. Cet objet sera indispensable pour bénéficier d'une puissance hors du commun dans le raid de Naxxramas, et donc pour s'aventurer dans le mode renforcé bien armé.
En effet, vous obtiendrez un Sceau approprié à votre rôle lorsque la Citadelle de l'Effroi sera ouverte, dont l'effet pourra être amélioré chaque semaine grâce aux Vestiges de valeur
. Trois Sceaux existent :
- DPS → Augmente les dégâts et les points de vie
- Heal → Augmente les soins (mais pas les boucliers) et les points de vie
- Tank → Augmente la menace, les dégâts et les points de vie
Les Vestiges de valeur sont liés au compte
, si bien que vous pouvez en envoyer à vos personnages secondaires si besoin.
Comment recevoir des Vestiges de valeur ?
Pour obtenir des Vestiges de valeur
, vous pouvez compléter la quête répétable
pouvant être lancée en ramassant un Cœur du Destin funeste (Heart of Doom)
au cours des Invasions du Fléau.
Cet objet s'acquiert en cliquant sur l'un des cristaux qui apparaissent une fois que les Ombres funestes (les élites) ont été éliminées.
Lorsque vous l'aurez reçu, rendez-vous au PNJ associé à cette quête dans la zone de l'Invasion. Il s'agira soit du Frère Luctus
, localisé à proximité de la Chapelle de l'Espoir de la Lumière en 80, 65, soit de sa projection pour les autres zones.
Vous obtiendrez alors 40 Vestiges de valeur
en début de phase, mais ce montant augmentera significativement au fil du temps. Cette quête peut être reprise et complétée autant de fois que nécessaire pour accumuler un maximum de Vestiges. Notez que le PNJ des Maleterres saura aussi vous procurer les enchantements d'épaules des bonus de sets des phases précédentes
.
Depuis la sortie de Naxxramas, il est également possible d'acquérir des Vestiges de valeur dans le raid de Naxxramas
, en éliminant les boss de chaque aile. Plus vous augmentez la difficulté, plus vous ramassez de vestiges. Enfin, un correctif est venu ajouter des Vestiges de valeur sur les boss de Scholomance, de Stratholme (partie UD) et des Cryptes de Karazhan.
Ce donjon vous rapportera 100 Vestiges par jour si vous tuez tous les boss.
Pour résumer, trois options s'offrent à vous pour farmer des Vestiges de valeur
:
- Quête répétable des Invasions de Fléau
- Stratholme, Scholomance et les Cryptes de Karazhan
- Naxxramas
Vous ne devriez donc pas rencontrer de difficultés à en récolter, même si vous avez un peu de retard, de quoi profiter au maximum de votre Sceau de l'Aube.
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