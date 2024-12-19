WoW SoD : Le format des nouvelles instances de la P7 serait connu



le 19 décembre 2024 à 11h24 Publié par Amandine Paccou le 19 décembre 2024 à 11h24

Blizzard avait indiqué l'arrivée de deux instances inédites sur WoW SoD en P7, et les premières informations relatives à leur format auraient été repérées sur le PTR.