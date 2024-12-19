WoW SoD : Le format des nouvelles instances de la P7 serait connu

Blizzard avait indiqué l'arrivée de deux instances inédites sur WoW SoD en P7, et les premières informations relatives à leur format auraient été repérées sur le PTR.
La première version du PTR de la P7
de WoW
SoD est sortie le 19 décembre 2024, ce qui a permis aux joueurs de découvrir les premières nouveautés en matière de contenu, en partie grâce à des données dataminées. Ainsi, nous en savons déjà un peu plus sur les bonus d'ensemble T3, les enchantements d'épaules, les bijoux de l'Aube-d'argent, mais les réponses que la communauté attend avec impatience concernent les instances inédites annoncées dès novembre 2024
.
Un raid à 20 et un donjon inédit devraient être disponibles en P7 de WoW SoD
Blizzard avait révélé l'ajout de deux nouvelles instances sur WoW SoD
au cours de la diffusion Warcraft Direct célébrant les 30 ans de l'univers Warcraft, et beaucoup se sont posé des questions à propos de leur format. Certains joueurs avaient peur d'être déçus en constatant que le développeur n'allait proposer que des donjons et non pas des raids, mais il apparaît depuis le 19 décembre 2024 que la réalité sera tout autre. En effet, grâce à des données dataminées sur la première version du PTR de la P7, deux instances inédites seraient bel et bien listées dans les fichiers du jeu selon le créateur de contenu "MrGM".
La première serait un raid à 20, mais laissant entrer jusqu'à 40 joueurs, « Scarlet Enclave »
, ce qui devrait sans aucun doute séduire les joueurs qui espéraient un tel ajout depuis le lancement de SoD. Au regard de l'écran de chargement partagé plus tôt dans la semaine par Blizzard, il se déroulerait à la Main de Tyr
.
Par contre, « Karazhan Crypts » devrait revêtir la forme d'un donjon à 5, comprenant 6 boss.
"MrGM" a également dévoilé sur X la liste des adversaires que vous pourriez y rencontrer : Criminal, Harbringer of Sin, Creeping Malison, Opera of Malediction, Dark Rider et Kharon.
Pour le moment, nous n'avons aucun indice en lien avec les butins et la difficulté de ces instances, mais il y a fort à parier que des informations s'égareront d'ici peu, ou au plus tard avec la sortie d'une seconde version du PTR de la P7.
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