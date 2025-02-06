WoW SoD : Le donjon inédit des Cryptes de Karazhan rencontre un immense succès

WoW SoD semble avoir retrouvé son identité depuis la sortie du donjon des Cryptes de Karazhan.
Les joueurs de WoW
SoD attendaient depuis longtemps que du contenu PvE inédit sorte sur cette version atypique de Vanilla, et c'est chose faite depuis le 29 janvier 2025. Le donjon des Cryptes de Karazhan
est désormais disponible pour ceux ayant complété leur quête d'accès
, et cette nouveauté rencontre un véritable succès au sein de la communauté.
Les Cryptes de Karazhan, une réconciliation définitive entre les joueurs et la Saison de la Découverte ?
Si vous vous êtes rendu dans le donjon des Cryptes de Karazhan
sur WoW SoD
au moment de sa sortie fin janvier 2025, vous avez sans doute vécu une expérience singulière. En effet, il vous aura fallu découvrir par vos propres moyens à la lumière d'une torche les secrets et les mécanismes de l'instance, ce qui a pris plusieurs heures pour la plupart des groupes.
Les plus observateurs parmi vous ont tout de suite distingué dans l'obscurité des parchemins cryptés au sol octroyant des formules d'enchantement
, tandis que d'autres ont réussi à percer le mystère autour de l'invocation du boss Unk'Omon
. Entre les reliques, l'événement changeant de l'Opéra
, le retour du Cavalier sombre et l'éprouvant affrontement contre la liche Kharon, les joueurs ont eu fort à faire et sont chaque jour récompensés pour leurs efforts par des butins de qualité.
Karazhan Crypts is awesome. Thank you Blizzard.
byu/Turbulent-Stretch881 inclassicwow
L'ajout d'un contenu totalement inédit a su séduire les joueurs de WoW SoD
qui réclamaient une telle chose depuis qu'ils ont atteint le niveau 60 et que seuls des raids déjà connus sont disponibles. Pour beaucoup, les Cryptes de Karazhan incarnent un contenu « énorme » et collant parfaitement à l'esprit de SoD,
et les avis partagés sur Reddit sont unanimes.
Même si cela a pris du temps, Blizzard a su offrir aux amateurs des versions les plus anciennes du MMORPG le vent de fraîcheur qu'ils espéraient.
Après Naxxramas, un raid à 20 en lien avec la thématique du Monastère écarlate et de la Main de Tyr sera aussi proposé sur SoD. Blizzard avait partagé l'écran de chargement en décembre 2024, mais nous ne savons toujours pas quand précisément l'instance sera disponible. Il ne reste qu'à souhaiter qu'elle sera aussi grandiose que les Cryptes de Karazhan, et en attendant, il faudra d'abord défier Kel'Thuzad dans Naxxramas puisque le raid ouvrira ce 6 février.
commentaire (0)