WoW SoD : Les formules d'enchantement de la P7 des Cryptes de Karazhan, comment les découvrir ?

Retrouvez des indications pour apprendre les formules d'enchantement des Cryptes de Karazhan en P7 de WoW SoD.
Le lancement de la P7 de WoW
SoD en janvier 2025 a marqué l'ouverture d'un donjon inédit sur une version de Vanilla, les Cryptes de Karazhan
. L'instance regorge de secrets à percer, par exemple l'invocation du boss Unk'Omon
, et l'un de ces mystères concerne les enchanteurs. En effet, diverses recettes peuvent être récupérées sur les lieux. Afin de vous aider à enrichir votre collection, nous vous indiquons ici comment obtenir les nouvelles recettes d'enchantement de la phase 7 de la Saison de la Découverte
.
Comment apprendre les recettes d'enchantement des Cryptes de Karazhan sur WoW SoD ?
En fouillant de fond en comble les Cryptes de Karazhan
sur WoW SoD
, vous avez peut être déjà aperçu des parchemins cryptés
déposés au sol.
Il s'agit d'objets utilisables uniquement par les enchanteurs de haut niveau
. Si tel est votre cas, vous pourrez cliquer dessus et découvrir le don à effectuer pour pouvoir décrypter le parchemin. Sans surprise, il s'agit de composants d'enchantement, tels que des grands éclats brillants, des cristaux de nexus, des essences éternelles, ou encore des poudres d'illusion. Nous vous recommandons donc de toujours en avoir sur vous lorsque vous vous rendrez dans les Cryptes de Karazhan, à moins que vous ne soyez un mage.
Dans ce cas, vous pouvez les déchiffrer avec des Charmes de compréhension.Une fois les matériaux remis, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la formule d'enchantement pour l'apprendre.
Notez que tous les enchanteurs d'un même groupe pourront lire le parchemin lorsque le don aura été effectué.
Il existe 9 nouvelles recettes à découvrir en P7 dans le donjon
:
- 65 à la puissance des sorts sur arme à deux mains
- 16 à la puissance des sorts sur brassards
- 5 Agilité sur cape
- 15 Force sur gants
- 1 % de chance de coup critique sur bouclier
- 9 Intelligence sur main gauche
- 6 Intelligence et 5 Esprit sur main gauche
- 12 Esprit sur main gauche
- 12 Endurance sur bouclier
Même si certains de ces enchantements n'apportent qu'une légère amélioration, d'autres valent réellement le détour, à l'instar de celui d'arme à deux mains.
commentaire (0)