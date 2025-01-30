WoW SoD : Comment invoquer Unk'Omon, le boss secret des Cryptes de Karazhan ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 janvier 2025 à 15h33
Découvrez la marche à suivre pour appeler le boss Unk'Omon dans les Cryptes de Karazhan en P7 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Comment invoquer Unk'Omon, le boss secret des Cryptes de Karazhan ?
Les Cryptes de Karazhan, le donjon inédit de la P7 de WoW SoD, regorgent de mystères. Plongés dans l'obscurité, les joueurs doivent rester solidaires et suivre le porteur de la lumière pour affronter les divers boss et créatures de l'instance. Or, il peut être difficile de tous les trouver, puisque vos capacités d'observation et d'analyse sont réellement sollicitées dans la découverte du donjon, surtout concernant l'invocation de boss. L'un de ces adversaires par exemple, le démon Unk'Omon, ne se montrera que si vous savez quoi faire.

Comment activer le boss Unk'Omon dans les Cryptes de Karazhan sur WoW SoD ?

Avant de vous mesurer au Cavalier sombre (Dark Rider) des Cryptes de Karazhan, vous devrez faire un petit détour après Kharon pour invoquer le boss secret Unk'Omon. En effet, il vous faudra remonter dans la bibliothèque (après l'escalier montant dans la salle du boss Kharon), afin de pénétrer dans une petite salle cachée, dont la porte ne s'ouvrira qu'après avoir cliqué sur la torche, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

torche-karazhan-crypts
Dans la pièce, vous verrez sur la gauche Alfwhit Gridgett, un humain. Parlez-lui jusqu'à ce qu'il se lève et qu'il crée un portail. Vous retrouverez plus loin dans l'instance, assis sur le sol, dans la crypte, dans laquelle s'invoque le Cavalier sombre. Interagissez avec, et dites-lui que vous n'avez pas peur des ténèbres. Toutefois, seuls les mages et les démonistes sont capables de déchiffrer les propres d'Alfwhit. Vous êtes donc obligé d'en amener un avec vous pour être en mesure d'activer ce boss.

pnj-activer-boss-secret
Lorsque vous aurez parlé à Alfwhit, le boss Unk'Omon fera son apparition. Il aura tendance à infliger de lourds dégâts à votre tank en raison d'une vitesse d'attaque importante, surtout lorsque sa santé aura bien descendu. Ne laissez-vous donc pas surprendre et préparez des sorts défensifs, mais notez qu'il est sensible aux contrôles de type étourdissement.

unkomon
En guise de récompense, vous obtiendrez plusieurs butins aléatoires :
  • Équipements de qualité inhabituelle ou rare
  • Runes démoniaques
  • Gangrétoffes
  • Un sac de gemmes (diverses couleurs)
  • Une pièce épique si vous êtes chanceux
Si vous faites vos premiers pas dans les Cryptes de Karazhan, n'hésitez pas à consulter notre article expliquant comment activer l'événement de l'Opéra.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

commentaire (0)