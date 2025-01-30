WoW SoD : Comment invoquer Unk'Omon, le boss secret des Cryptes de Karazhan ?

Découvrez la marche à suivre pour appeler le boss Unk'Omon dans les Cryptes de Karazhan en P7 de WoW SoD dans cet article.
Les Cryptes de Karazhan
, le donjon inédit de la P7 de WoW
SoD, regorgent de mystères. Plongés dans l'obscurité, les joueurs doivent rester solidaires et suivre le porteur de la lumière pour affronter les divers boss et créatures de l'instance. Or, il peut être difficile de tous les trouver, puisque vos capacités d'observation et d'analyse sont réellement sollicitées dans la découverte du donjon, surtout concernant l'invocation de boss
. L'un de ces adversaires par exemple, le démon Unk'Omon
, ne se montrera que si vous savez quoi faire.
Comment activer le boss Unk'Omon dans les Cryptes de Karazhan sur WoW SoD ?
Avant de vous mesurer au Cavalier sombre (Dark Rider) des Cryptes de Karazhan
, vous devrez faire un petit détour après Kharon pour invoquer le boss secret Unk'Omon
. En effet, il vous faudra remonter dans la bibliothèque
(après l'escalier montant dans la salle du boss Kharon), afin de pénétrer dans une petite salle cachée
, dont la porte ne s'ouvrira qu'après avoir cliqué sur la torche
, comme indiqué sur l'image ci-dessous.
Dans la pièce, vous verrez sur la gauche Alfwhit Gridgett
, un humain. Parlez-lui jusqu'à ce qu'il se lève et qu'il crée un portail. Vous retrouverez plus loin dans l'instance, assis sur le sol, dans la crypte, dans laquelle s'invoque le Cavalier sombre. Interagissez avec, et dites-lui que vous n'avez pas peur des ténèbres. Toutefois, seuls les mages et les démonistes sont capables de déchiffrer les propres d'Alfwhit.
Vous êtes donc obligé d'en amener un avec vous pour être en mesure d'activer ce boss.
Lorsque vous aurez parlé à Alfwhit, le boss Unk'Omon
fera son apparition. Il aura tendance à infliger de lourds dégâts à votre tank en raison d'une vitesse d'attaque importante, surtout lorsque sa santé aura bien descendu. Ne laissez-vous donc pas surprendre et préparez des sorts défensifs, mais notez qu'il est sensible aux contrôles de type étourdissement.
En guise de récompense, vous obtiendrez plusieurs butins aléatoires :
- Équipements de qualité inhabituelle ou rare
- Runes démoniaques
- Gangrétoffes
- Un sac de gemmes (diverses couleurs)
- Une pièce épique si vous êtes chanceux
Si vous faites vos premiers pas dans les Cryptes de Karazhan
, n'hésitez pas à consulter notre article expliquant comment activer l'événement de l'Opéra
.
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