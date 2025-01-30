WoW SoD : Comment activer l'opéra dans les Cryptes de Karazhan ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 janvier 2025 à 13h08
Retrouvez des indications pour que l'Opéra commence dans les Cryptes de Karazhan sur WoW SoD.
WoW SoD : Comment activer l'opéra dans les Cryptes de Karazhan ?
La P7 de WoW SoD a amené un donjon inédit, les Cryptes de Karazhan, et les joueurs peuvent depuis janvier 2025 découvrir des boss effrayants dans les profondeurs et les ténèbres. L'un d'entre eux devrait raviver de plaisants souvenirs à ceux qui avaient adoré Karazhan sur The Burning Crusade, l'Opéra. En effet, l'instance de la Saison dispose d'une salle similaire à celle-ci, et dont l'adversaire est variable. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici comment activer l'événement de l'Opéra dans les Cryptes de Karazhan.

Comment déclencher l'Opéra dans les Cryptes de Karazhan ?

En vous aventurant dans les Cryptes de Karazhan sur WoW SoD, vous avez sans doute fini par atterrir dans une salle de spectacles, l'Opéra, après un couloir dans lequel un balai magique scintillant patrouille. Les lieux semblent néanmoins clos, et un homme à l'entrée vous indique qu'il est vain de vouloir assister au spectacle sans payer.

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Pour que l'événement de l'Opéra se lance et que les rideaux s'ouvrent, vous devez tout simplement avoir acquis un ticket, que vous remettrez au PNJ Edgar devant la salle. Le Billet pour l'Opéra (Opera Ticket) s'obtient dans l'instance, en éliminant le Gardien des tombes (Gravekeeper)

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Vous trouverez ce mort-vivant dans la salle précédent l'Opéra. Il est possible d'y activer des plantes pour vous éclairer, comme présenté sur les images ci-dessous.
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Lorsque le Gravekeeper sera mort, il laissera automatiquement tomber le ticket de l'Opéra. Le membre de votre groupe qui le recevra n'aura plus qu'à le remettre au PNJ de l'entrée pour que le rideau se lève et que le spectacle commence. Vous rencontrerez un boss aléatoire, par exemple Hansel et Gretel ou le loup des trois petits cochons. Une fois votre adversaire vaincu, vous pourrez ramasser le contenu du coffre au fond de la salle. Il comprendra toujours des Réaux de terremine ternis et de l'équipement épique et sanctifié.

Pour explorer un peu plus les Cryptes de Karazhan, découvrez notre article expliquant comment invoquer le boss secret de l'instance, le démon Unk'Omon.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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